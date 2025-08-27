Netflix: la película más aterradora que asusta a todos los que la ven
Una de las películas más comentadas del universo de terror volvió a ganar protagonismo y ahora está disponible en la plataforma más elegida por los fanáticos.
Esta pelicula recupera la esencia del miedo clásico: escenarios lúgubres, historias conectadas con hechos paranormales y una atmósfera que consigue que el espectador sienta que lo espían desde la oscuridad. Con una estética impecable y un relato cargado de tensión, se convirtió en uno de los títulos más exitosos en su estreno en cines y ahora regresa con fuerza en streaming.
Este lanzamiento se suma a la gran cantidad de estrenos de septiembre en Netflix, un mes cargado de películas y series que buscan conquistar a diferentes públicos. Sin embargo, esta entrega de terror se posiciona como la favorita para quienes buscan un buen susto y un relato envolvente que se conecta con una de las sagas más famosas de los últimos años.
De qué trata La Monja
La historia arranca con un hecho perturbador: una joven monja es encontrada muerta tras haberse suicidado en una abadía de clausura en Rumania. Este suceso, lejos de ser un caso aislado, enciende las alarmas en el Vaticano, que decide enviar a dos de sus representantes para investigar lo sucedido. El primero es el padre Burke, un sacerdote experto en exorcismos y fenómenos paranormales; la segunda es la hermana Irene, una novicia que aún no ha tomado sus votos definitivos, pero que posee una sensibilidad especial frente a lo sobrenatural.
Juntos descubrirán un secreto profano que pondrá en riesgo no solo sus vidas, sino también su fe y sus almas. En medio de un monasterio que se convierte en campo de batalla, deberán enfrentarse a una entidad demoníaca en forma de monja, cuya presencia deja al espectador al borde de la butaca.
Reparto de La Monja
Taissa Farmiga (hermana Irene)
Demián Bichir (padre Burke)
Jonas Bloquet (Maurice Theriault)
Bonnie Aarons (La monja / Valak)
Jonny Coyne (Gregoro)
Ingrid Bisu (hermana Oana)
Mark Steger (Duke)
Jared Morgan (Marquis)
Sandra Teles (hermana Ruth)
Charlotte Hope (hermana Victoria)
Trailer de La Monja
