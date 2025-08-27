Netflix: la película más aterradora que asusta a todos los que la ven

De qué trata La Monja

La historia arranca con un hecho perturbador: una joven monja es encontrada muerta tras haberse suicidado en una abadía de clausura en Rumania. Este suceso, lejos de ser un caso aislado, enciende las alarmas en el Vaticano, que decide enviar a dos de sus representantes para investigar lo sucedido. El primero es el padre Burke, un sacerdote experto en exorcismos y fenómenos paranormales; la segunda es la hermana Irene, una novicia que aún no ha tomado sus votos definitivos, pero que posee una sensibilidad especial frente a lo sobrenatural.