Netflix: la película argentina que traspasa todos los límites y es la más vista del momento

El cine argentino sigue ganando terreno, y un claro ejemplo es La ira de Dios, una película de 2022 que está causando sensación en Netflix. Esta producción nacional presenta una historia dramática imperdible que atrapó a muchos espectadores. Producción nacional, necesaria.
Con un elenco destacado, la película cuenta con las actuaciones principales de Diego Peretti, Macarena Achaga y Juan Minujín. Dirigida por Sebastián Schindel, la historia está basada en la novela La muerte lenta de Luciana B (2017) de Guillermo Martínez y tiene una duración de 1 hora y 38 minutos.
Quienes ya la vieron destacan que es una opción ideal en Netflix para mantener la atención y la tensión desde el primer instante. La ira de Dios llegó a la plataforma en junio de 2022 y rápidamente se convirtió en una de las favoritas para disfrutar durante el fin de semana.
De qué trata La ira de Dios
Luciana Blanco (Macarena Achaga) está viviendo un momento dramático y lleno de tensión tras una serie de muertes misteriosas que sacuden a su familia. Estos sucesos ocurrieron poco después de que ella decidiera renunciar a su trabajo, cansada de los reiterados abusos y faltas de respeto de Kloster (Diego Peretti) durante varias ocasiones en su empleo.
En esta historia dramática argentina, Luciana se enfrenta a la difícil misión de proteger a su hermana menor, tratando de mantenerla a salvo en un entorno cada vez más peligroso. La presencia amenazante de Kloster, uno de los personajes clave, se vuelve cada vez más intensa, generando un clima de suspenso que mantiene al espectador atrapado desde el inicio. Esta trama, parte de la película argentina "La ira de Dios", es un claro ejemplo del crecimiento del cine nacional en las plataformas digitales.
Reparto de La ira de Dios
- Diego Peretti (Kloster)
- Juan Minujín (Esteban Rey)
- Macarena Achaga (Luciana Blanco)
- Mónica Antonópulos (Mercedes)
- Guillermo Arengo (Papá de Luciana)
- Romina Pinto (Mamá de Luciana)
- Pedro Merlo (Bruno Blanco)
- Santiago Achaga (Ramiro Blanco)
Trailer de La ira de Dios
