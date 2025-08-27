Netflix: la película argentina que traspasa todos los límites y es la más vista del momento

En esta historia dramática argentina, Luciana se enfrenta a la difícil misión de proteger a su hermana menor, tratando de mantenerla a salvo en un entorno cada vez más peligroso. La presencia amenazante de Kloster, uno de los personajes clave, se vuelve cada vez más intensa, generando un clima de suspenso que mantiene al espectador atrapado desde el inicio. Esta trama, parte de la película argentina "La ira de Dios", es un claro ejemplo del crecimiento del cine nacional en las plataformas digitales.