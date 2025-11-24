La serie dramática y romántica estadounidense que fue la mas exitosa de Netflix
Creada por Sue Tenney y con 54 episodios en total, esta atrapante historia de amor llegó a todos los rincones del mundo. Los detalles en la nota.
Las plataformas de streaming como Netflix, Disney+ y HBO se convirtieron en espacios donde acuden los espectadores en busca de acción y entretenimiento. Sin embargo, durante el último tiempo, estos sitios son los refugios perfectos para los amantes del romance, ofreciendo un abanico de series, películas y documentales que conquistan a usuarios de todo el
Entre estas producciones, destaca la serie “Un lugar para soñar”, creada por Sue Tenney. Con seis temporadas y un total de 54 episodios, esta producción estadounidense llegó a Netflix el 6 de diciembre de 2019, convirtiéndose en una de las series más elegidas hasta el momento.
De qué trata "Un lugar para soñar"
“Un lugar para soñar” narra la vida de Melinda Monroe, una mujer que decide dejar atrás su pasado en Los Ángeles y buscar un nuevo comienzo en el pequeño pueblo de Virgin River, al norte de California. Su plan es reconstruir su vida, encontrar tranquilidad y superar los recuerdos dolorosos que la persiguen.
Al llegar, Mel descubre que adaptarse a la vida en un lugar tan remoto y diferente a lo que conocía no es tarea fácil. Virgin River está habitado por personas únicas, con sus propias costumbres y secretos, y la comunidad guarda historias que lentamente van saliendo a la luz.
A lo largo de la serie, Mel enfrenta desafíos tanto en lo personal como en lo profesional, pero también encuentra nuevas amistades, oportunidades inesperadas y un romance que transforma su vida y le permite ver el mundo desde otra perspectiva.
Reparto de "Un lugar para soñar"
- Alexandra Breckenridge como Melinda Monroe
- Martin Henderson como Jack Sheridan
- Tim Matheson como Doc Mullins
- Colin Lawrence como John Middleton
- Ben Hollingsworth como Dan Brady
- Lauren Hammersley como Charmaine Roberts
- Grayson Maxwell Gurnsey como Ricky
Tráiler de "Un lugar para soñar"
