La producción española que tiene una historia muy intensa y sacude a todos

Obligadas a escapar para evitar ser encarceladas, comienzan un duro viaje marcado por el miedo, la discriminación y el deseo de conservar su libertad sin renunciar a su amor.

Reparto de "Elisa y Marcela"

Una de las claves de este film español es la participación estelar de Natalia de Molina, quien le imprime experiencia y trayectoria al reconocido elenco.

Natalia de Molina

Greta Fernández

Sara Casasnovas

Tráiler de "Elisa y Marcela"