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La producción española que tiene una historia muy intensa y sacude a todos

Espectáculos

Llegó a la pantalla grande en 2019 y la participación estelar de Natalia de Molina. Narra una historia de amor ambientada en 1901.

Esta película española narra una historia de amor intensa y dramática. 

Esta película española narra una historia de amor intensa y dramática. 

Netflix incorporó un amplio abanico de producciones románticas que lograron conquistar el corazón de los espectadores con historias intensas, emotivas y basadas en hechos. Una de las películas que más llamó la atención dentro de ese extenso catálogo es "Elisa y Marcela", un drama español inspirado en la historia real del primer matrimonio igualitario registrado en España.

Dirigida por Isabel Coixet y con una duración de 120 minutos, la película fue seleccionada para competir por el Oso de Oro en el Festival Internacional de Berlín 2019 y también recibió una nominación al Teddy Award, premio dedicado a producciones con temáticas LGBTQ+. Además, obtuvo varias nominaciones en los Premios Gaudí y los Premios Platino.

De qué trata "Elisa y Marcela"

Ambientada en 1901, una época marcada por las normas sociales y el fuerte peso de la religión, "Elisa y Marcela" sigue la historia de dos mujeres que desafían todo para poder vivir su amor libremente. A medida que su vínculo se vuelve más profundo, ambas deberán enfrentarse al rechazo social, las sospechas de su entorno y una persecución que pone en riesgo sus vidas.

Elisa y Marcela

"Elisa y Marcela" llegó al mundo cinematográfico en 2019.

Cuando entienden que su relación jamás será aceptada públicamente, toman una decisión arriesgada: Elisa adopta una identidad masculina para poder casarse con Marcela ante la Iglesia. Ese hecho desencadena un enorme escándalo y convierte a ambas en el centro de una persecución pública y judicial.

Obligadas a escapar para evitar ser encarceladas, comienzan un duro viaje marcado por el miedo, la discriminación y el deseo de conservar su libertad sin renunciar a su amor.

Reparto de "Elisa y Marcela"

Una de las claves de este film español es la participación estelar de Natalia de Molina, quien le imprime experiencia y trayectoria al reconocido elenco.

  • Natalia de Molina
  • Greta Fernández
  • Sara Casasnovas

Tráiler de "Elisa y Marcela"

Embed - Elisa y Marcela | Tráiler | Netflix

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