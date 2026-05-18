La producción española que tiene una historia muy intensa y sacude a todos
Llegó a la pantalla grande en 2019 y la participación estelar de Natalia de Molina. Narra una historia de amor ambientada en 1901.
Netflix incorporó un amplio abanico de producciones románticas que lograron conquistar el corazón de los espectadores con historias intensas, emotivas y basadas en hechos. Una de las películas que más llamó la atención dentro de ese extenso catálogo es "Elisa y Marcela", un drama español inspirado en la historia real del primer matrimonio igualitario registrado en España.
Dirigida por Isabel Coixet y con una duración de 120 minutos, la película fue seleccionada para competir por el Oso de Oro en el Festival Internacional de Berlín 2019 y también recibió una nominación al Teddy Award, premio dedicado a producciones con temáticas LGBTQ+. Además, obtuvo varias nominaciones en los Premios Gaudí y los Premios Platino.
De qué trata "Elisa y Marcela"
Ambientada en 1901, una época marcada por las normas sociales y el fuerte peso de la religión, "Elisa y Marcela" sigue la historia de dos mujeres que desafían todo para poder vivir su amor libremente. A medida que su vínculo se vuelve más profundo, ambas deberán enfrentarse al rechazo social, las sospechas de su entorno y una persecución que pone en riesgo sus vidas.
Cuando entienden que su relación jamás será aceptada públicamente, toman una decisión arriesgada: Elisa adopta una identidad masculina para poder casarse con Marcela ante la Iglesia. Ese hecho desencadena un enorme escándalo y convierte a ambas en el centro de una persecución pública y judicial.
Obligadas a escapar para evitar ser encarceladas, comienzan un duro viaje marcado por el miedo, la discriminación y el deseo de conservar su libertad sin renunciar a su amor.
Reparto de "Elisa y Marcela"
Una de las claves de este film español es la participación estelar de Natalia de Molina, quien le imprime experiencia y trayectoria al reconocido elenco.
- Natalia de Molina
- Greta Fernández
- Sara Casasnovas
Tráiler de "Elisa y Marcela"
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