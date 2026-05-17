Tiene como protagonista a Gal Gadot y promete ser una de las mejores producciones

De qué trata Agente Stone

La historia de Agente Stone gira alrededor de Rachel Stone, una agente de inteligencia internacional que trabaja para una poderosa organización secreta dedicada a preservar la estabilidad mundial.

Rachel aparenta ser una integrante más dentro de un equipo de operaciones especiales, aunque en realidad cumple una misión mucho más importante y peligrosa detrás de escena.

A lo largo de la película, el personaje interpretado por Gal Gadot deberá enfrentarse a traiciones, ataques inesperados y amenazas globales mientras intenta proteger un recurso tecnológico extremadamente valioso.

La tensión aumenta cuando la protagonista comienza a desconfiar de quienes la rodean y descubre que una filtración interna podría poner en riesgo toda la operación.

Con persecuciones, explosiones y escenas cargadas de adrenalina, la película se convierte en una experiencia ideal para quienes disfrutan de las historias de espionaje modernas.

Reparto de Agente Stone

El elenco de la película de Netflix está conformado por actores reconocidos internacionalmente:

Gal Gadot como Rachel Stone

como Rachel Stone Jamie Dornan como Parker

como Parker Alia Bhatt como Keya Dhawan

como Keya Dhawan Sophie Okonedo como Nomad

como Nomad Jing Lusi como Yang

La química entre los personajes y el nivel de producción fueron algunos de los aspectos más destacados por la crítica y por los usuarios de Netflix.

Tráiler de Agente Stone