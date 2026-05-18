La película con Pedro Pascal y Nicolas Cage con una historia interesante

Sin embargo, lo que parecía un simple evento privado rápidamente se convierte en una situación mucho más peligrosa cuando la CIA recluta al actor para investigar a su anfitrión.

A partir de ese momento, Nick Cage queda envuelto en una trama de secuestros, tráfico de armas y operaciones secretas donde deberá recurrir a varios de sus personajes más famosos para intentar sobrevivir.

La película combina perfectamente acción, humor y referencias constantes a la carrera de Nicolas Cage, transformándose en una especie de homenaje a toda su trayectoria cinematográfica.

Además, el film propone una mirada divertida y reflexiva sobre la fama, el ego y el paso del tiempo dentro de Hollywood.

Reparto de El peso del talento

El elenco de esta película de Netflix está compuesto por grandes figuras:

Nicolas Cage como Nick Cage

como Nick Cage Pedro Pascal como Javi Gutierrez

como Javi Gutierrez Sharon Horgan como Olivia

como Olivia Lily Sheen como Addy

como Addy Tiffany Haddish como Vivian

como Vivian Ike Barinholtz como Martin

como Martin Paco León como Lucas Gutierrez

Uno de los aspectos más destacados de la película es justamente la relación entre Nicolas Cage y Pedro Pascal, quienes consiguieron conquistar al público con escenas llenas de humor y carisma.

Tráiler de El peso del talento