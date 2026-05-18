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La película con Pedro Pascal y Nicolas Cage con una historia interesante

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Con una mezcla de acción, comedia y muchísimo meta humor, se transformó en una de las propuestas más entretenidas de la plataforma.

La película con Pedro Pascal y Nicolas Cage con una historia interesante

La película con Pedro Pascal y Nicolas Cage con una historia interesante

La película estadounidense, estrenada en 2022, consiguió destacarse rápidamente dentro del catálogo de series y películas de Netflix gracias a una trama completamente desopilante y a la química entre sus protagonistas.

Con una duración de 1 hora y 47 minutos, esta producción logra combinar ficción y realidad de una manera muy original, presentando una versión ficticia de Nicolas Cage atravesando una crisis personal y profesional.

Además, la película se volvió viral en redes sociales por las escenas compartidas entre Cage y Pedro Pascal, quienes construyen una de las duplas más queridas por los espectadores en los últimos años.

De qué trata El peso del talento

La historia de Netflix sigue a Nick Cage, una versión ficticia y exagerada del propio Nicolas Cage, quien atraviesa problemas económicos, conflictos familiares y un fuerte desgaste profesional en Hollywood.

Desesperado por recuperar prestigio y estabilidad financiera, acepta una oferta millonaria para asistir al cumpleaños de un fanático excéntrico y multimillonario en España.

Sin embargo, lo que parecía un simple evento privado rápidamente se convierte en una situación mucho más peligrosa cuando la CIA recluta al actor para investigar a su anfitrión.

A partir de ese momento, Nick Cage queda envuelto en una trama de secuestros, tráfico de armas y operaciones secretas donde deberá recurrir a varios de sus personajes más famosos para intentar sobrevivir.

La película combina perfectamente acción, humor y referencias constantes a la carrera de Nicolas Cage, transformándose en una especie de homenaje a toda su trayectoria cinematográfica.

Además, el film propone una mirada divertida y reflexiva sobre la fama, el ego y el paso del tiempo dentro de Hollywood.

Reparto de El peso del talento

El elenco de esta película de Netflix está compuesto por grandes figuras:

  • Nicolas Cage como Nick Cage
  • Pedro Pascal como Javi Gutierrez
  • Sharon Horgan como Olivia
  • Lily Sheen como Addy
  • Tiffany Haddish como Vivian
  • Ike Barinholtz como Martin
  • Paco León como Lucas Gutierrez

Uno de los aspectos más destacados de la película es justamente la relación entre Nicolas Cage y Pedro Pascal, quienes consiguieron conquistar al público con escenas llenas de humor y carisma.

Tráiler de El peso del talento

Embed - EL PESO DEL TALENTO Tráiler Español (2022)

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