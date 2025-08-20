La serie de Netflix con contenido picante que es ideal para ver en pareja
La serie más picante de Netflix se convierte en un fenómeno de reproducciones, liderando el ranking entre todas las series y películas disponibles.
Entre las producciones más audaces de Netflix, se encuentra la serie dramática y subida de tono que se ganó el corazón de los suscriptores: Sexo/ Vida. Este éxito estadounidense de 2021 se posiciona entre las series y películas más vistas dentro del género erótico, consolidándose como una de las favoritas de la plataforma.
Ideal para quienes disfrutan de dramas cargados de tensión y escenas atrevidas, la trama combina pasión, intriga y relaciones intensas, ofreciendo un entretenimiento que atrapa desde el primer capítulo. Basada en la novela 44 Chapters About 4 Men de B.B. Easton, esta historia es perfecta para elevar la temperatura del fin de semana y sumergirse en un relato de amor prohibido y candente.
La primera temporada, estrenada en 2021, cuenta con 8 episodios, mientras que la segunda, lanzada en 2023, suma 6 capítulos llenos de pasión y giros inesperados. Para los fanáticos de los dramas eróticos, esta serie de Netflix es simplemente imperdible.
De qué trata “Sexo/Vida”
Billie Connelly (Sarah Shahi) es la protagonista de esta apasionante historia disponible en Netflix. En el pasado, vivió una relación intensa con Brad Simon (Adam Demos), quien cumplió todas sus fantasías y convirtió sus encuentros en momentos de alto voltaje. Tras la dolorosa ruptura, Billie reconstruyó su vida, se casó y formó una familia.
Ocho años después, la presencia de Brad vuelve a invadir sus pensamientos, despertando deseos y fantasías que parecían dormidos. La serie explora la tensión entre el pasado y el presente, combinando romance, erotismo y emociones intensas, ofreciendo a los suscriptores de Netflix un drama erótico que no deja indiferente
Reparto de “Sexo/Vida”
- Mike Vogel (Cooper Connelly)
- Sarah Shahi (Billie Connelly)
- Adam Demos (Brad Simon)
- Margaret Odette (Sasha Snow)
Tráiler de “Sexo/Vida”
