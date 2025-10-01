Netflix: la película romántica que emociona hasta a los menos sensibles
La película de Netflix se convirtió en una de las producciones más destacadas del catálogo y está arrasando frente a otras series y películas de la plataforma.
Las series y películas románticas siempre logran atrapar a los usuarios de Netflix, sobre todo cuando se combinan con una dosis justa de comedia que asegura risas y emociones en partes iguales. Esa mezcla es la que convierte a estas historias en una opción ideal para disfrutar desde casa y olvidarse del reloj.
Dentro del catálogo, una de las producciones más recomendadas es Guía de viaje hacia el amor, una comedia romántica estadounidense de 2023 que se ganó un lugar especial entre las más vistas de la plataforma.
La trama sigue a una mujer que, tras una ruptura amorosa, encuentra en un viaje a Vietnam una conexión inesperada que cambia por completo su manera de entender el amor. Con paisajes increíbles y una historia que emociona de principio a fin, esta película de Netflix se destaca como una de las favoritas del género.
Guía de viaje hacia el amor fue filmada íntegramente en Vietnam, tiene una duración de 1 hora y 36 minutos y llegó al catálogo en abril de 2023, conquistando a la audiencia con su frescura y su mensaje inspirador.
De qué trata "Guía de viaje hacia el amor"
La película de Netflix cuenta la historia de Amanda Riley (interpretada por Rachael Leigh Cook), una ejecutiva de una empresa de turismo que, luego de poner fin a su relación, recibe la misión de viajar a Vietnam para investigar en secreto el funcionamiento de la industria local.
Durante esa experiencia, conoce a un carismático guía vietnamita que no solo la acompaña en el recorrido, sino que también la impulsa a cuestionar sus emociones y a replantearse por completo su vida amorosa.
Reparto de "Guía de viaje hacia el amor"
- Rachael Leigh Cook (Amanda Riley)
- Scott Ly (Sinh Thach)
- Ben Feldman (John)
- Missi Pyle (Mona)
- Glynn Sweet (Brian Conway)
- Alexa Povah (Maya Conway)
- Jacqueline Correa (Sam Gonville)
- Nondumiso Tembe (Dom Fisher)
Trailer de "Guía de viaje hacia el amor"
