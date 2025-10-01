Polémico: Elon Musk pidió cancelar Netflix "por la salud de los niños"
El magnate cuestionó el contenido infantil de la plataforma, acusándolo de pertenecer a la agenda "woke", y generó polémica en redes sociales.
El dueño de X (ex Twitter) volvió a generar ruido en las redes sociales tras lanzar fuertes críticas contra Netflix. En las últimas horas, Elon Musk aseguró que dio de baja su suscripción porque no está de acuerdo con el contenido destinado a niños, al que calificó como “pro transgénero”.
“Cancelen Netflix por la salud de sus hijos”, lanzó el magnate al compartir la publicación de otro usuario en la que se hablaba de una supuesta “agenda woke transgénero”. La declaración del empresario encendió un debate inmediato: mientras algunos rechazaron su postura, otros decidieron seguir su consejo y dar de baja la plataforma.
La polémica trajo incluso repercusiones en el mercado, con un retroceso en las acciones de Netflix. Todo comenzó con un posteo de Matt Van Swol, ex científico del Departamento de Energía de Estados Unidos, quien mostró cómo se daba de baja tras leer comentarios del director Hamish Steele. Steele había justificado en redes el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, lo que terminó por disparar la indignación.
“Acabo de cancelar mi suscripción a Netflix. Si empleas a alguien que celebró el asesinato de Charlie Kirk y crea contenido que promueve contenido pro-trans entre mis hijos... Nunca recibirás ni un centavo de mi dinero. Es tan simple como eso”, escribió Van Swol. Frente a esas palabras, Musk no dudó en responder con un escueto: “Lo mismo”.
Hamish Steele, mencionado en la controversia, es el creador de varias producciones animadas. Entre ellas se encuentra Dead End: Paranormal Park, una serie en la que uno de los protagonistas era un adolescente transgénero. Ese tipo de representaciones fue lo que desató la reacción en cadena de Van Swol y Musk, que ahora lograron instalar un nuevo foco de tensión entre Netflix y un sector del público conservador.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario