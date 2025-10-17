La serie de Netflix que arrasa en el mundo del suspenso con solo 8 capítulos

Además, la serie destaca por su cuidado visual y su guion lleno de matices, que explora los límites de la moral y la justicia en contextos de violencia. Cada escena mantiene al público en vilo, y su desarrollo emocional la diferencia del resto de las producciones del género en la plataforma.

Reparto de "Mi querida niña"

Kim Riedle como Jasmin Grass

Naila Schuberth como Hannah

Sammy Schrein como Jonathan

Hans Löw como Gerd Bühling

Haley Louise Jones como Aida Kurt

Justus von Dohnányi como Matthias Beck

El elenco aporta intensidad y realismo a cada interpretación, especialmente Kim Riedle, quien logra transmitir la angustia y la fuerza de su personaje.

Trailer de "Mi querida niña"