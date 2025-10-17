Netflix: la película de deseo y tentación que se llevó el título de la más ardiente del año

Todo cambia con la aparición de Tom (Theo Trebs), un desconocido que irrumpe de manera inesperada y despierta en ella una pasión intensa y casi inmediata. Lo que al principio parece un romance excitante y prohibido, pronto se convierte en un juego peligroso: Lilí descubrirá que dejarse llevar por el deseo de este joven atractivo podría tener consecuencias mucho más profundas y arriesgadas de lo que jamás imaginó, sumando tensión, misterio y un conflicto emocional que sostiene el drama romántico de la película.

Reparto de "Caerás"

Svenja Jung (Lilli)

Theo Trebs (Tom)

Tijan Marei (Valeria)

Thomas Kretschmann (Nick)

Victor Meutelet (Manu)

Antje Traue (Bea)

Lucía Barrado (Girasol)

Anton Kostov (Juan)

Trailer de "Caerás"