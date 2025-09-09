La película española de drama y romance que triunfa en Netflix
Con una duración que supera los 120 minutos, esta producción llegó a la plataforma en noviembre del 2024. Los detalles en la nota.
Las películas o series que se mantienen en el Top 10 de Netflix, HBO o Disney + trascienden fronteras y están destinadas al éxito. Lo cierto es que, por lo general, este tipo de producciones cautiva la atención de cientos de espectadores con sus historias atrapantes y giros inesperados.
Una de las películas más vistas desde noviembre del 2024 hasta la fecha es "Las leyes de la frontera", ambientado en la década del 70 y con una duración que supera la dos horas. Este film español llegó a la plataforma y causó una revolución sin precedentes, convirtiéndose en una de las más elegidas hasta la actualidad.
Esta producción, que narra una historia de drama y suspenso, fue dirigido por Daniel Monzón y arribó en la pantalla grande en el 2021. Además, tiene la participación especial de Marcos Ruiz y Begoña Vargas, actores de reconocido recorrido en el mundo cinematográfico.
De qué trata "Las leyes de la frontera"
La película narra la historia de Ignacio, un joven de 17 años que reside en la ciudad catalana de Gerona y que atraviesa un verano lleno de descubrimientos, travesuras y primeras experiencias amorosas.
A lo largo de esos meses, forma una amistad intensa con Zarco y Tere, con quienes se ve envuelto en pequeños robos y aventuras que marcarán su paso de la adolescencia hacia la madurez.
Por otro lado, en la edición de 2022 de los Premios Goya, obtuvo cuatro galardones: Mejor Dirección Artística, Mejor Vestuario, Mejor Maquillaje y Peluquería y Mejor Actor Revelación.
Reparto de "Las leyes de la frontera"
- Marcos Ruiz como Ignacio Cañas
- Begoña Vargas como Tere
- Chechu Salgado como Zarco
- Carlos Oviedo como Guille
- Xavier Martín como Gordo
- Daniel Ibáñez como Piernas
- Jorge Aparicio como Chino
Tráiler de "Las leyes de la frontera"
