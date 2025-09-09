La serie de Netflix sobre racismo y encubrimiento policial: de cuál se trata
Inspirada en una reconocida película rusa, esta serie aborda racismo, encubrimiento policial y el peso de la verdad en un relato que sigue vigente a casi una década de su estreno.
Netflix mantiene en su catálogo producciones que, aun con el paso de los años, siguen atrayendo a miles de suscriptores. Una de ellas es un drama criminal que, con apenas una temporada de 10 episodios, se ganó un lugar especial en la plataforma.
La serie llegó en 2018 y sorprendió por su crudeza y su enfoque social, algo poco habitual dentro de las ficciones que ofrece el gigante del streaming. Lo más llamativo es que está basada en una película rusa muy reconocida, lo que le da un sello distintivo y un trasfondo más profundo.
Desde su estreno, la producción fue celebrada por su capacidad de mostrar las tensiones raciales y la corrupción institucional, temas que continúan siendo de gran relevancia en la actualidad. De hecho, muchos críticos coinciden en que su fuerza narrativa está en mostrar cómo la justicia se enfrenta a obstáculos cuando la verdad incomoda.
De qué trata "Seven Seconds"
La trama gira en torno a la muerte de un adolescente afroamericano de 15 años en Jersey City, un caso que desata una cadena de encubrimientos por parte de la policía y una lucha desesperada por descubrir qué ocurrió realmente.
El relato explora no solo el dolor de la familia de la víctima, sino también las contradicciones del sistema judicial y la manera en que la discriminación y el abuso de poder atraviesan las investigaciones. La serie no escatima en mostrar la crudeza de la realidad y logra generar un fuerte impacto emocional en el espectador.
Con un ritmo atrapante y giros dramáticos, Seven Seconds se consolidó como una de esas series cortas que se ven en pocos días, pero que dejan una huella profunda en quienes la eligen.
Reparto de "Seven Seconds"
-
Clare-Hope Ashitey como K.J. Harper
Beau Knapp como Peter Jablonski
Michael Mosley como Joe “Fish” Rinaldi
David Lyons como Mike DiAngelo
Russell Hornsby como Isaiah Butler
Zackary Momoh como Seth Butler
Michelle Veintimilla como Marie Jablonski
Regina King como Latrice Butler
El elenco fue clave para el éxito de la serie, en especial Regina King, cuya interpretación fue ampliamente reconocida por la crítica y los espectadores.
Tráiler de "Seven Seconds"
