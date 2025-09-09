La serie de Netflix sobre racismo y encubrimiento policial: de cuál se trata

Con un ritmo atrapante y giros dramáticos, Seven Seconds se consolidó como una de esas series cortas que se ven en pocos días, pero que dejan una huella profunda en quienes la eligen.

Reparto de "Seven Seconds"

Clare-Hope Ashitey como K.J. Harper

Beau Knapp como Peter Jablonski

Michael Mosley como Joe “Fish” Rinaldi

David Lyons como Mike DiAngelo

Russell Hornsby como Isaiah Butler

Zackary Momoh como Seth Butler

Michelle Veintimilla como Marie Jablonski

Regina King como Latrice Butler

El elenco fue clave para el éxito de la serie, en especial Regina King, cuya interpretación fue ampliamente reconocida por la crítica y los espectadores.

Tráiler de "Seven Seconds"