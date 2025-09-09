La película de Netflix aclamada por la crítica que atrapa por su historia dramática
Una historia intensa, con actuaciones brillantes, que se perfila como ideal para un maratón de fin de semana.
La cinta está protagonizada por Kareena Kapoor Khan, una de las actrices más reconocidas de la India, quien se pone en la piel de una detective británica atravesada por el duelo y sumida en una investigación que destapa verdades perturbadoras. Con una duración de 1 hora y 46 minutos, la película combina suspenso, dolor y un profundo dramatismo, convirtiéndose en uno de los títulos más recomendados dentro del catálogo.
Estrenada en noviembre de 2024, logró posicionarse rápidamente entre las más vistas gracias a su historia contundente y escenas cargadas de tensión emocional. Según los críticos, se trata de una obra que consigue conmover y mantener la atención hasta el final.
La crítica la destacó por su crudeza emocional y por la manera en que aborda temas universales como el duelo, la maternidad y los secretos que pueden esconderse detrás de una aparente normalidad. En un mar de producciones dentro del streaming, este film brilla por su solidez narrativa y por ofrecer un relato dramático con tintes policiales que mantiene la tensión de principio a fin.
De qué trata "The Buckingham Murders"
La trama sigue a Jasmeet “Jazz” Bhamra, una detective que atraviesa el duelo por el asesinato de su hijo. Mientras lidia con ese dolor, se le asigna un nuevo caso en un condado inglés: la desaparición de un niño pequeño.
Lo que comienza como una investigación policial se convierte en un viaje lleno de secretos, con revelaciones desgarradoras que ponen a prueba la fortaleza de la protagonista. El film aborda temas como la maternidad, la pérdida y la lucha por encontrar justicia en medio de la oscuridad.
Reparto de "The Buckingham Murders"
Kareena Kapoor Khan (Jasmeet “Jazz” Bhamra)
Keith Allen (Miller)
Ranveer Brar (Daljeet Sethi)
Prabhleen (Preeti Sethi)
Sarah Jane Dias (Indrani Rai)
Sanjeev Mehra (Kamalpreet Bhamra)
Ash Tandon (Hardik Patel)
Kapil Redekar (Saquib Chaudhary)
El elenco aporta realismo y fuerza dramática a una historia que se sostiene tanto en la tensión de su guion como en las sólidas interpretaciones.
Tráiler de "The Buckingham Murders"
