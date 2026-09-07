La sorpresa de Pedro Rosemblat para Lali Espósito que mostró orgullosa y se hizo viral

No es la primera vez que Rosemblat cocina para Lali

El pastel de papas no fue el primer gesto gastronómico de Pedro hacia la cantante que Lali decidió mostrar públicamente. Tiempo atrás, el periodista también había preparado milanesas con papas fritas para su pareja después de uno de sus shows en River. Aquella ocasión también fue compartida por la artista en sus redes sociales y se convirtió en otra postal de la relación.

Pedro Rosemblat y Lali

La cocina parece haberse transformado así en uno de los pequeños espacios de complicidad de la pareja, especialmente a partir de los videos que Rosemblat comenzó a realizar y publicar en los últimos tiempos. Lali, por su parte, suele mostrar distintas situaciones vinculadas con su vida personal y profesional. En este caso, eligió poner el foco en un gesto sencillo de su futuro esposo.

Lali y Pedro Rosemblat, cada vez más cerca del casamiento

La publicación también se produjo mientras avanza el año en el que, según confirmó la propia pareja, está previsto el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Si bien ambos dieron señales públicas de que la boda se concretará durante 2026, todavía no comunicaron oficialmente la fecha exacta de la ceremonia.

En los últimos días incluso había circulado la versión de que el casamiento se realizaría a finales de octubre. Sin embargo, Lali se encargó de desmentir esa información y dejó claro que esa fecha que había trascendido no era correcta. Por ahora, la pareja mantiene bajo reserva buena parte de los detalles relacionados con la celebración.