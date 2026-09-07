La sorpresa de Pedro Rosemblat para Lali Espósito que mostró orgullosa y se hizo viral
La cantante compartió en Instagram un momento íntimo de su relación con el periodista y futuro esposo.
Lali Espósito volvió a compartir con sus seguidores una escena de su vida cotidiana junto a Pedro Rosemblat, con quien tiene previsto casarse durante este año. La artista publicó un video en sus historias de Instagram para mostrar la particular sorpresa que le preparó su pareja y acompañó las imágenes con un comentario cargado de humor.
En el video se puede observar una comida que Rosemblat cocinó especialmente para la cantante. El plato elegido fue un pastel de papas, una preparación que Lali recibió con entusiasmo y que decidió mostrar públicamente a través de sus redes sociales.
“¡Gusto de él, mal!”, expresó la intérprete de “Disciplina” al mostrar el gesto de su novio. La publicación rápidamente se convirtió en una nueva muestra de la complicidad que mantienen ambos, que suelen compartir algunos momentos de su relación con sus seguidores, aunque también mantienen buena parte de su vida privada alejada de las redes.
El pastel de papas que Pedro Rosemblat preparó para Lali
La cantante explicó el motivo por el que decidió compartir el momento con sus seguidores. Junto al video, escribió: “El chico de los videos de cocina me hizo un pastel de papa solo para mí”.
La frase hacía referencia a una de las actividades que Rosemblat comenzó a mostrar con mayor frecuencia durante los últimos meses: la elaboración de distintas comidas y su particular interés por la cocina. El gesto tuvo un significado especial para Lali, que decidió destacar que el plato había sido preparado exclusivamente para ella.
No es la primera vez que Rosemblat cocina para Lali
El pastel de papas no fue el primer gesto gastronómico de Pedro hacia la cantante que Lali decidió mostrar públicamente. Tiempo atrás, el periodista también había preparado milanesas con papas fritas para su pareja después de uno de sus shows en River. Aquella ocasión también fue compartida por la artista en sus redes sociales y se convirtió en otra postal de la relación.
La cocina parece haberse transformado así en uno de los pequeños espacios de complicidad de la pareja, especialmente a partir de los videos que Rosemblat comenzó a realizar y publicar en los últimos tiempos. Lali, por su parte, suele mostrar distintas situaciones vinculadas con su vida personal y profesional. En este caso, eligió poner el foco en un gesto sencillo de su futuro esposo.
Lali y Pedro Rosemblat, cada vez más cerca del casamiento
La publicación también se produjo mientras avanza el año en el que, según confirmó la propia pareja, está previsto el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Si bien ambos dieron señales públicas de que la boda se concretará durante 2026, todavía no comunicaron oficialmente la fecha exacta de la ceremonia.
En los últimos días incluso había circulado la versión de que el casamiento se realizaría a finales de octubre. Sin embargo, Lali se encargó de desmentir esa información y dejó claro que esa fecha que había trascendido no era correcta. Por ahora, la pareja mantiene bajo reserva buena parte de los detalles relacionados con la celebración.
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