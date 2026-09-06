Cambió el pronóstico y tras el frío intenso en el AMBA llega el calor: qué día la temperatura sube a 20 grados

Lunes: Cielo despejado durante la madrugada y la mañana, virando a algo nublado hacia la tarde y la noche. Se prevé una amplitud térmica acotada con una mínima estimada en 4 °C y una máxima que alcanzará los 14 °C.

Martes: Condiciones de tiempo bueno con cielo completamente despejado durante la mayor parte de la jornada y algo de nubosidad por la tarde. Los valores oscilarán entre los 4 °C de mínima y los 16 °C de máxima.

Miércoles: El ascenso de temperatura se hará más evidente. Se espera un cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado por la tarde y noche, con registros que partirán desde los 8 °C hasta alcanzar una máxima de 19 °C.

Jueves: La jornada más cálida de la semana. El cielo se mantendrá parcialmente nublado a lo largo de todo el día, consolidando el alivio térmico con una mínima de 10 °C y una máxima que tocará los esperados 20 °C.