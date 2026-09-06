Cambió el pronóstico y tras el frío intenso en el AMBA llega el calor: qué día la temperatura sube a 20 grados
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente la advertencia en medio de la persistente ola polar que azotó a la región metropolitana.
La intensa masa de aire frío polar que castiga a gran parte del centro del país continúa haciéndose sentir en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activo un alerta amarillo por temperaturas extremas.
El fenómeno, que exige precauciones especialmente en los grupos de riesgo, dejó este domingo una postal de pleno invierno con marcas que descendieron hasta los -1 °C de mínima en los distritos del conurbano y una máxima que apenas escaló hasta los 10 °C en una jornada despejada pero de marcado rigor helado.
Sin embargo, el escenario meteorológico sufrirá un giro progresivo a lo largo de los próximos días, dejando atrás los registros bajo cero para dar paso a un repunte térmico que devolverá valores más templados hacia el tramo final de la semana laboral.
Cómo seguirá el clima día por día en el AMBA: del frío intenso a 20 grados
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Lunes: Cielo despejado durante la madrugada y la mañana, virando a algo nublado hacia la tarde y la noche. Se prevé una amplitud térmica acotada con una mínima estimada en 4 °C y una máxima que alcanzará los 14 °C.
Martes: Condiciones de tiempo bueno con cielo completamente despejado durante la mayor parte de la jornada y algo de nubosidad por la tarde. Los valores oscilarán entre los 4 °C de mínima y los 16 °C de máxima.
Miércoles: El ascenso de temperatura se hará más evidente. Se espera un cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado por la tarde y noche, con registros que partirán desde los 8 °C hasta alcanzar una máxima de 19 °C.
Jueves: La jornada más cálida de la semana. El cielo se mantendrá parcialmente nublado a lo largo de todo el día, consolidando el alivio térmico con una mínima de 10 °C y una máxima que tocará los esperados 20 °C.
Viernes: El panorama cambiará sobre el cierre de la semana laboral con un cielo mayormente nublado y condiciones ventosas durante la tarde y la noche, anticipando mínimas de 10 °C y un descenso de la máxima hasta los 15 °C.
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