"Pavos...": Gastón Edul rompió el silencio sobre la tendencia viral junto a Nati Jota

El video de Gastón Edul y Nati Jota: el detrás de una fake news masiva

La marea de especulaciones que azotó a ambos comunicadores —quienes en el pasado ya habían sido blanco de recurrentes "shipeos" por parte de sus seguidores, un coqueteo virtual que jamás pasó de una sólida relación de colegas y amistad— comenzó a escalar cuando diversos usuarios empezaron a replicar frases calcadas para simular un consumo masivo.

"Yo estaba re tranqui chusmeando en tw y de la nada me sale el video de gaston edul con nati jota" o "Cuando la gente vea el vídeo filtrado de Nati jota y Gastón edul, van a volverse locos" fueron algunos de los anzuelos lanzados con el único fin de pescar interacciones a costa de la reputación ajena.

Ante la confusión generalizada, cuentas especializadas como Mundo Famosos debieron salir a frenar la desinformación, advirtiendo sobre el modus operandi: "No existe ningún video de Gastón Edul y Nati Jota chicos, es tremenda publicidad, no se dan cuenta cuando salen las cuentas verificadas con el mismo texto".

Con la tajante definición de Edul al aire, el invento virtual quedó definitivamente sepultado.