"Pavos...": Gastón Edul rompió el silencio sobre la tendencia viral junto a Nati Jota
El periodista fue sorprendido en plena transmisión en vivo por Davoo Xeneize, quien le consultó por la fake que lo convirtió en tendencia este domingo.
El falso rumor de la existencia de un supuesto video íntimo que sacudió este domingo a las redes sociales y posicionó a Gastón Edul y Nati Jota en lo más alto de las tendencias de X (antigua Twitter) tuvo su réplica en voz de los propios protagonistas.
En medio del revuelo digital desatado por cuentas anónimas y perfiles en busca de interacción, el periodista deportivo rompió el silencio de la manera más impensada: en medio de una transmisión en vivo.
El encargado de ponerlo contra las cuerdas fue el popular streamer Davoo Xeneize, quien no dudó en llamarlo por teléfono al aire para confrontarlo con las preguntas que inundaban su chat.
Entre chicanas y risas por la repercusión del tema, Edul se refirió sin filtros al episodio y desmintió rotundamente la existencia de cualquier tipo de material privado junto a su compañera de trabajo.
"Imagino por qué preguntan. No hay mucho para decir, no crean las cosas que ven en Twitter. ¿2026 y siguen creyendo en Twitter? Por favor, no sean pavos", sentenció el cronista, desarticulando de inmediato la mentira instalada por granjas de bots y cuentas monetizadas.
El video de Gastón Edul y Nati Jota: el detrás de una fake news masiva
La marea de especulaciones que azotó a ambos comunicadores —quienes en el pasado ya habían sido blanco de recurrentes "shipeos" por parte de sus seguidores, un coqueteo virtual que jamás pasó de una sólida relación de colegas y amistad— comenzó a escalar cuando diversos usuarios empezaron a replicar frases calcadas para simular un consumo masivo.
"Yo estaba re tranqui chusmeando en tw y de la nada me sale el video de gaston edul con nati jota" o "Cuando la gente vea el vídeo filtrado de Nati jota y Gastón edul, van a volverse locos" fueron algunos de los anzuelos lanzados con el único fin de pescar interacciones a costa de la reputación ajena.
Ante la confusión generalizada, cuentas especializadas como Mundo Famosos debieron salir a frenar la desinformación, advirtiendo sobre el modus operandi: "No existe ningún video de Gastón Edul y Nati Jota chicos, es tremenda publicidad, no se dan cuenta cuando salen las cuentas verificadas con el mismo texto".
Con la tajante definición de Edul al aire, el invento virtual quedó definitivamente sepultado.
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