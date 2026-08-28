Qué comió Lali Espósito en su despedida de soltera en Río de Janeiro

Lali también fue fotografiada junto a fanáticos que la reconocieron durante la salida. En esas imágenes apareció con unos anteojos blancos que tenían una inscripción que dejó pocas dudas sobre el motivo del viaje: “BRIDE”, que significa “novia” en inglés.

Las amigas de la cantante también se sumaron a la temática con distintos accesorios y prendas alusivas. Algunas de las remeras tenían imágenes de Lali cuando era chica, mientras que Cande Vetrano utilizó una camiseta con una imagen de Floricienta durante su casamiento.

Aunque Lali no realizó un anuncio formal sobre la celebración, las imágenes compartidas durante la escapada dejaron en evidencia que Río de Janeiro fue el escenario elegido para una particular previa al casamiento con Pedro Rosemblat.