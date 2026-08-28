Qué comió Lali Espósito en su despedida de soltera en Río de Janeiro
Lali Espósito viajó a Brasil junto a sus amigas y compartió un exclusivo almuerzo en un hotel de Leblon.
Lali Espósito atraviesa la cuenta regresiva para su casamiento con Pedro Rosemblat y decidió celebrar la previa junto a algunas de sus amigas más cercanas con una escapada a Río de Janeiro. Mery del Cerro y Cande Vetrano fueron algunas de las famosas que viajaron con ella y, a través de las imágenes que compartieron en redes sociales, comenzaron a conocerse detalles del festejo.
Uno de los momentos que quedó registrado fue el almuerzo que compartieron en el Janeiro Hotel, ubicado en el exclusivo barrio de Leblon. La postal fue publicada por Mery del Cerro y rápidamente llamó la atención de los seguidores de Lali, que lograron identificarla por su mano y por el anillo de compromiso que lleva desde que anunció su casamiento.
Pero la imagen también permitió conocer qué comieron durante ese encuentro. Sobre la mesa se pudieron ver diferentes platos, entre ellos carpaccio de pulpo, ensaladas con langostinos, papas fritas y panes tostados. Para acompañar la comida, el grupo también eligió tragos de autor.
Entre los distintos registros del almuerzo apareció además Lali disfrutando de una de las papas fritas, en una escena que mostró el costado más relajado de la celebración.
La noche de fiesta de Lali Espósito en Río
Después del almuerzo, la cantante y sus amigas continuaron con los festejos y salieron por la noche. El destino elegido fue Pink Flamingo, un conocido bar y boliche de Copacabana, donde se desarrolló una fiesta con música pop y diferentes performances.
Lali también fue fotografiada junto a fanáticos que la reconocieron durante la salida. En esas imágenes apareció con unos anteojos blancos que tenían una inscripción que dejó pocas dudas sobre el motivo del viaje: “BRIDE”, que significa “novia” en inglés.
Las amigas de la cantante también se sumaron a la temática con distintos accesorios y prendas alusivas. Algunas de las remeras tenían imágenes de Lali cuando era chica, mientras que Cande Vetrano utilizó una camiseta con una imagen de Floricienta durante su casamiento.
Aunque Lali no realizó un anuncio formal sobre la celebración, las imágenes compartidas durante la escapada dejaron en evidencia que Río de Janeiro fue el escenario elegido para una particular previa al casamiento con Pedro Rosemblat.
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