Lali Espósito habló del adelanto de su boda con Pedro Rosemblat: qué dijo

La contundente respuesta de la cantante en las redes

Sin embargo, tras el tratamiento del tema en la pantalla chica y una vez superada la medianoche, la propia intérprete acudió a sus redes sociales para frenar las especulaciones y desmentir de manera directa el rumor expuesto. A través de su cuenta de Twitter, la artista publicó un brevísimo mensaje para dar por tierra con la versión del casamiento. Con una respuesta irónica orientada al panelista del programa, la cantante escribió: “Fake”. El escueto término fue acompañado por el emoticón de un pulgar levantado y la figura de una cara enviando un beso, con lo que la artista dio por cerrada la versión difundida en la televisión sobre su boda con Rosemblat.