Se acerca un diluvio al AMBA tras el frío: qué día vuelven las lluvias, con varias horas de inestabilidad

Lunes: Cielo despejado en la madrugada y mañana, virando a algo nublado por la tarde y noche. Se espera una mínima de 4 °C y una máxima de 14 °C.

Martes: Tiempo bueno con cielo despejado durante gran parte de la jornada y algo nublado por la tarde. Los registros oscilarán entre los 4 °C de mínima y los 16 °C de máxima.

Miércoles: El ascenso térmico se acentuará. Cielo algo nublado en la primera mitad del día y parcialmente nublado hacia la tarde, con una mínima de 8 °C y una máxima que trepará a los 19 °C.