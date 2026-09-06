Se acerca un diluvio al AMBA tras el frío: qué día vuelven las lluvias, con varias horas de inestabilidad
Los meteorólogos ya le ponen fecha al regreso de las lluvias en Buenos Aires, en medio de una fuerte ola de frío polar.
El riguroso frente frío que castiga al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continúa bajo la lupa del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que mantiene vigente un alerta amarillo por temperaturas extremas; al tiempo que empieza a asomar una fecha para el regreso de las lluvias.
El fenómeno dejó este domingo una postal plenamente invernal, con registros gélidos que descendieron hasta los -1 °C de mínima en los distritos del conurbano y una máxima que apenas escaló a los 10 °C en una jornada despejada pero de intenso frío.
Sin embargo, el panorama meteorológico dará un giro progresivo a lo largo de los próximos días, dejando atrás las marcas bajo cero para dar paso a un marcado ascenso de la temperatura que devolverá valores templados.
Cómo sigue el clima en el AMBA, día por día
-
Lunes: Cielo despejado en la madrugada y mañana, virando a algo nublado por la tarde y noche. Se espera una mínima de 4 °C y una máxima de 14 °C.
Martes: Tiempo bueno con cielo despejado durante gran parte de la jornada y algo nublado por la tarde. Los registros oscilarán entre los 4 °C de mínima y los 16 °C de máxima.
Miércoles: El ascenso térmico se acentuará. Cielo algo nublado en la primera mitad del día y parcialmente nublado hacia la tarde, con una mínima de 8 °C y una máxima que trepará a los 19 °C.
Jueves: La jornada más templada. El cielo se mantendrá parcialmente nublado a lo largo de todo el día, consolidando el alivio con una mínima de 10 °C y una máxima que tocará los 20 °C.
Qué día llega el diluvio, con varias horas de lluvias en Buenos Aires
El tramo final de la semana laboral traerá inestabilidad. Si bien el SMN anticipa un día mayormente nublado y ventoso con temperaturas entre los 10 °C y 15 °C, el sitio especializado Meteored encendió la señal de alerta para el viernes al marcar un 80% de probabilidad de lluvias débiles a partir de las 18 horas y extendiéndose hasta el cierre de la jornada.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario