Netflix: la serie que es ideal para maratonear, enojarse y reírse a la vez
Ganadora de múltiples premios debido a su gran historia, esta producción tiene una temporada de 10 episodios. Los detalles en la nota.
Durante el último tiempo, los espectadores de las plataformas de streaming empezaron a inclinarse por contenidos breves y atrapantes. Por este motivo, plataformas como Netflix como HBO y Disney+ comenzaron a apostar por este tipo de películas y series, buscando la aprobación de los usuarios.
Dentro de esta tendencia, las miniseries ganaron terreno con temporadas cortas. Un caso destacado es “Bronca”, que se volvió un fenómeno en Netflix gracias a su historia atrapante que se asemeja a la película argentina "Relatos salvajes". Esta serie cuenta con una temporada de 10 episodios.
Su impacto fue tan grande que la serie arrasó en la temporada de premios, llevándose varias estatuillas, incluida la de Mejor Serie Limitada. Debido a su gran repercusión, se confirmó una segunda entrega que llegará con personajes distintos y un relato renovado.
De qué trata "Bronca"
La serie es una comedia dramática estadounidense que debutó en Netflix el 6 de abril de 2023. Bajo la dirección de Lee Sung Jin, la historia se centra en Danny Cho, un trabajador de la construcción, y Amy Lau, una empresaria con una vida aparentemente resuelta.
Todo comienza con un altercado menor entre ambos, pero ese cruce desencadena una cadena de provocaciones, represalias y conflictos que van creciendo hasta complicar sus rutinas, relaciones y estabilidad. Cada episodio tiene una duración que varía entre 30 y 39 minutos, lo que la convierte en una serie ideal para ver de un tirón.
Reparto de "Bronca"
- Steven Yeun como Danny Cho
- Ali Wong como Amy Lau
- Joseph Lee como George Nakai
- Young Mazino como Paul Cho
- David Choe como Isaac Cho
- Patti Yasutake como Fumi Nakai
- María Bello como Jordan Forster
Tráiler de "Bronca"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario