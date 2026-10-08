Descontrol en vivo: un debate sobre el "pelo mojado" acabó en un picante y viral cruce televisivo en Paraguay
Lo que comenzó como una broma cotidiana entre la cronista de calle y el piso del noticiero escaló rápidamente hacia un intercambio repleto de doble sentido.
Durante una transmisión en directo para América Paraguay, la movilera Nadia Duarte salió al aire desde la calle con el cabello humedecido. Desde los estudios, sus compañeros no tardaron en señalarlo: entre advertencias en tono jocoso sobre el riesgo de "engriparse", la cronista justificó su aspecto entre risas explicando que se había quedado dormida y apenas tuvo tiempo de bañarse antes de salir a trabajar.
Sin embargo, el clima distendido tomó un giro inesperado cuando uno de los conductores en piso, Alan, introdujo una picante teoría callejera al debate, preguntando abiertamente si en el "código urbano" salir a la calle con el pelo mojado no equivalía a venir de un "telo" u hotel.
Chicanas, "loreos" y un remate insólito en la televisión de Paraguay
La respuesta de la cronista y de su compañera en estudios fue fulminante. Ante la insistencia del conductor, las periodistas retrucaron que para las mujeres el pelo mojado es simplemente síntoma de higiene, mientras que acusaron a Alan de estar "repitiendo como un loro" la chicana de otros compañeros por no tener experiencia propia en la materia.
"A nadie es Alan. El día que lo vea con una chica, lo voy a felicitar", disparó con ironía Nadia desde el móvil, desatando las carcajadas y la complicidad en el piso.
Pero el momento cumbre del descontrol televisivo llegó sobre el final del despacho: luego de que en el estudio le comentaran que a Alan lo acusaban de tener "un jabón chiquito" de hotel, Duarte remató la transmisión sin filtro con un ácido "él seguramente tiene otra cosa chiquita también", provocando las risas desbordadas de la conductora y sellando una de las secuencias más desopilantes y virales de la televisión paraguaya.
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