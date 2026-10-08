Descontrol en vivo: un debate sobre el "pelo mojado" acabó en un picante y viral cruce televisivo en Paraguay

Pero el momento cumbre del descontrol televisivo llegó sobre el final del despacho: luego de que en el estudio le comentaran que a Alan lo acusaban de tener "un jabón chiquito" de hotel, Duarte remató la transmisión sin filtro con un ácido "él seguramente tiene otra cosa chiquita también", provocando las risas desbordadas de la conductora y sellando una de las secuencias más desopilantes y virales de la televisión paraguaya.