Llega a su fin el juicio contra Pity Álvarez: este viernes su defensa expone los alegatos

Pity Álvarez

Llega a su fin el juicio contra Pity Álvarez: la dura pena que pidió la fiscalía

En su intervención previa, el fiscal federal Sandro Abraldes había solicitado una pena de 18 años y 6 meses de prisión para el cantante, a quien acusó por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Al fundamentar el pedido de condena, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que el imputado comprendía la criminalidad de sus actos y que evidenció una "escasa significación por la vida" de la víctima, actuando con total desprecio.