Llega a su fin el juicio contra Pity Álvarez: este viernes su defensa expone los alegatos
Javier Baños y Sebastián Queijeiro rebatirán los planteos del fiscal federal Sandro Abraldes, quien solicitó una condena de 18 años y 6 meses de prisión.
El juicio oral contra el músico Cristian Pity Álvarez por el asesinato de Cristian Maximiliano "Gringo" Díaz entrará este viernes en una instancia determinante. A partir de las 11:30, los abogados defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro presentarán sus alegatos de cierre ante el Tribunal Criminal y Correccional N°29, con el objetivo de refutar la acusación sostenida por la fiscalía.
Llega a su fin el juicio contra Pity Álvarez: la dura pena que pidió la fiscalía
En su intervención previa, el fiscal federal Sandro Abraldes había solicitado una pena de 18 años y 6 meses de prisión para el cantante, a quien acusó por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Al fundamentar el pedido de condena, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que el imputado comprendía la criminalidad de sus actos y que evidenció una "escasa significación por la vida" de la víctima, actuando con total desprecio.
En esa línea, Abraldes afirmó que Álvarez "jugó a ser Dios" porque "se pudrió de Díaz y decidió que no debía vivir más". Además, el fiscal enfatizó ante los magistrados que "la ley manda" y advirtió que el fallo del tribunal no puede verse influenciado por la fama del artista.
Qué pidió la querella en el juicio contra Pity Álvarez
Por su parte, la querella expuso sus conclusiones el pasado 6 de noviembre a través del abogado Fabián Améndola, socio de Fernando Burlando. Aunque mantuvo la misma calificación legal que la fiscalía, el letrado pidió una pena de 11 años y 2 meses de cárcel, solicitando que la misma se cumpla bajo la modalidad de arresto domiciliario y con autorización para realizar salidas laborales, con el fin de que el músico pueda reparar el daño ocasionado a los particulares damnificados.
El expediente investiga el crimen ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en el barrio porteño de Villa Lugano, donde Díaz murió tras recibir cuatro disparos. Tras escuchar los planteos de la defensa, los jueces Hugo Navarro, Alejo Ramos Padilla y Gustavo Goerner quedarán en condiciones de emitir el veredicto, cuya fecha aún no fue confirmada.
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