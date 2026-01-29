Cruce con humor y chicanas: Wanda Nara y Maxi López encendieron la cocina de MasterChef

Wanda Nara y Maxi Lopéz masterchef discusion 2

Fue entonces cuando Wanda lanzó una de las frases más celebradas de la noche, con ironía y picardía intactas: “Y Maxi, desnutrido no se te ve. Te alimenté varios años”. La respuesta de López no se hizo esperar y cerró el intercambio entre risas: “Pará boluda que estoy comiendo con la sueca ahora”.

El cruce, lejos de tensiones, dejó en claro que el vínculo entre ambos hoy se permite el humor y la burla compartida. En una cocina donde suelen reinar los nervios, Wanda y Maxi aportaron frescura, risas y un momento televisivo que rápidamente se convirtió en uno de los más comentados del programa.