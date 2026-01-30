Maxi López dio adelantos de su serie con Wanda Nara y definió su formato: "Es una ficción de la ficción"

maxi lopez wanda nara

Cruce con humor y chicanas: Wanda Nara y Maxi López encendieron la cocina de MasterChef

La conductora y el exfutbolista protagonizaron un intercambio cargado de ironía, bromas filosas y recuerdos del pasado.

La última emisión de MasterChef dejó mucho más que platos y devoluciones del jurado. La cocina del reality se transformó por unos minutos en un escenario de comedia espontánea cuando Wanda Nara y Maxi López se cruzaron en un ida y vuelta tan picante como divertido, que rápidamente se robó la atención de los televidentes. Entre chicanas, risas y referencias a viejas historias familiares, ambos demostraron que, pese a su pasado en común, todavía pueden compartir escenas televisivas con humor y complicidad.

Todo comenzó con una pregunta simple, lanzada por Wanda con su estilo habitual, directo y relajado. “¡Maxi! ¿Qué es lo que más te gusta de Mar del Plata?“, disparó la conductora, abriendo el juego a una charla que parecía inofensiva. La respuesta de López fue medida, pero con guiños al fenómeno del programa: ”La encontré muy linda, mucha gente que sigue el programa, todo el mundo tirando recetas“.

La charla siguió fluyendo y Wanda, curiosa, repreguntó: “¿Qué te dicen?“, a lo que el exfutbolista respondió: ”Tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, me preguntan ¿cómo es Wanda?”. Sin embargo, el tono cambió cuando, lejos de cámaras, Maxi dejó escapar una frase que no tardó en viralizarse. Consultado sobre qué le preguntan de su ex, lanzó sin filtro: “Es una rompe pelotas”.

El comentario, lejos de generar incomodidad, pareció alimentar el clima distendido del programa, donde ambos siguieron intercambiando bromas sin perder la sonrisa. El momento más comentado llegó cuando López apeló al pasado y lanzó una pregunta que tocó fibras conocidas: “¿Cocinaste vos cuando vino el Turco a Italia?“. Wanda no dudó en responder: ”Sí, obvio, les hice milanesas a los dos”.

La reacción de Maxi fue inmediata y teatral. Con tono incrédulo, retrucó frente a cámaras: “¿Qué milanesas? Delivery". La escena sumó un nuevo protagonista cuando el Turco salió en defensa de la conductora y afirmó: ”Sí Maxi, hizo milanesas, yo me acuerdo".

Fue entonces cuando Wanda lanzó una de las frases más celebradas de la noche, con ironía y picardía intactas: “Y Maxi, desnutrido no se te ve. Te alimenté varios años”. La respuesta de López no se hizo esperar y cerró el intercambio entre risas: “Pará boluda que estoy comiendo con la sueca ahora”.

El cruce, lejos de tensiones, dejó en claro que el vínculo entre ambos hoy se permite el humor y la burla compartida. En una cocina donde suelen reinar los nervios, Wanda y Maxi aportaron frescura, risas y un momento televisivo que rápidamente se convirtió en uno de los más comentados del programa.