El picante anuncio de MasterChef Celebrity por el lanzamiento de la serie de la China Suárez
Con un cambio de horario para competir ante "Hija del Fuego" por El Trece, Wanda Nara lanzó una chicana para la actual pareja de su ex, Mauro Icardi.
La serie "Hija del fuego: la venganza de la bastarda", uno de los últimos trabajos de La China Suárez que puede verse por Disney+, tendrá luz verde en la pantalla de eltrece con estreno previsto este lunes 2 de febrero a las 21:15 hs. Una franja clave que, inevitablemente, terminó generando un choque inesperado con el ciclo culinario que conduce Wanda Nara por Telefe.
MasterChef Celebrity suele emitirse a las 22 hs., pero ese mismo lunes el programa sufrirá una modificación excepcional en su horario de salida al aire. Por un ajuste puntual en la grilla, la gala de eliminación comenzará también a las 21:15 hs., lo que provocará una superposición directa entre ambas propuestas. De esta forma, el público se encontrará ante una elección inevitable entre el reality de cocina y la ficción protagonizada por la China Suárez, trasladando simbólicamente su antigua disputa al terreno de los números de audiencia.
Pero no quedó solo en un cambio de horario: para sumar un condimento más picante, Wanda Nara y el canal le dieron promoción al ciclo con un clip imposible de ignorar: "El verdadero fuego está en Mastercheff", mientras de fondo suena el tema "Fuego" de Bomba Estéreo, justo cuando "la hija del fuego" estará en el canal vecino.
La guerra entre estas mujeres en la vida real se hará eco en el rating, y habrá que esperar para ver dónde la llama se enciende más fuerte.
De qué trata la serie de la China Suárez
Lanzada hacia fines del 2025, Hija del fuego: la venganza de la bastarda logró posicionarse con fuerza dentro del catálogo de Disney y ahora buscará repetir ese desempeño en la televisión abierta, apostando a una historia atravesada por el drama, los secretos familiares y los conflictos del pasado que resurgen con fuerza.
La trama se centra en la vida de Clara, personaje al que le da vida la China Suárez, quien decide volver a su ciudad natal en la Patagonia bajo una identidad falsa y con un objetivo muy claro: vengar la muerte de su madre. A medida que avanza en ese plan, se topa con recuerdos dolorosos y revelaciones que salpican a varios habitantes del lugar. Ese regreso no sólo la obliga a enfrentarse con viejas heridas, sino que también reabre vínculos del pasado, incluido un antiguo amor que vuelve a cruzarse en su camino, generando consecuencias emocionales que alteran por completo su presente.
