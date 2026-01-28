Sorpresa en Telefe: el nuevo cambio de horario de MasterChef Celebrity
El cambio en la grilla de Telefe dejó en evidencia la estrategia pensada para competir con La Hija del Fuego y reavivó la histórica tensión entre ambas figuras.
En las últimas horas, un movimiento clave en la programación televisiva volvió a poner a Wanda Nara en el centro de la escena. Telefe decidió modificar el horario de la gala de eliminación de MasterChef Celebrity, justo el mismo día en que El Trece estrenará La Hija del Fuego, la nueva ficción protagonizada por La China Suárez.
El cruce no parece casual y alimenta versiones de una competencia directa entre dos nombres con un vínculo más que tenso.
El detonante fue el anuncio de El Trece, que confirmó que la tira encabezada por La China saldrá al aire desde el lunes 2 de febrero a las 21:30. Frente a ese estreno fuerte, el canal de las pelotas reaccionó rápido: lanzó una promo donde informó que esa misma noche MasterChef Celebrity adelantará su gala de eliminación, que irá al aire una hora antes de lo habitual, dejando de lado el clásico horario de las 22:15.
La jugada no pasó desapercibida y fue analizada en Intrusos. Allí, Daniel Ambrosino deslizó una versión picante sobre el trasfondo de la decisión: “Wanda habría pedido a Telefe que cambien el horario para competirle directamente a La China Suárez. ‘La quiero aplastar’, sería la frase”. La declaración encendió aún más la polémica y reavivó viejos conflictos entre ambas.
En la misma línea, Paula Varela aportó más detalles sobre lo que viene en la grilla del canal: “Ahora cuando empiece Gran Hermano (el 23 de febrero) y compartan la pantalla, MasterChef va a ir más temprano. Ahí ya van a competir y van a ser las finales, así que va a tener un condimento especial”. De esta manera, la competencia por el rating promete intensificarse en las semanas clave.
Con este cambio de horario, Telefe apuesta fuerte a su reality estrella y a la figura de Wanda Nara, mientras que El Trece confía en el atractivo de la nueva ficción y en el regreso protagónico de La China Suárez a la pantalla. Más allá de los números, el cruce suma un condimento extra: una rivalidad personal que, una vez más, parece trasladarse directamente al prime time.
