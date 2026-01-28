Sorpresa en Telefe: el nuevo cambio de horario de MasterChef Celebrity

El detonante fue el anuncio de El Trece, que confirmó que la tira encabezada por La China saldrá al aire desde el lunes 2 de febrero a las 21:30. Frente a ese estreno fuerte, el canal de las pelotas reaccionó rápido: lanzó una promo donde informó que esa misma noche MasterChef Celebrity adelantará su gala de eliminación, que irá al aire una hora antes de lo habitual, dejando de lado el clásico horario de las 22:15.