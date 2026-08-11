La tristeza de Brian Lanzelotta al revelar que fue estafado por una cifra millonaria: "Yo hoy no tengo plata"

Con dos personas haciendo un trabajo que requería entre 15 y 20 días, el pedido se completó de manera parcial: de los 3.800 bolsones pactados, lograron preparar 3.100. “Fue una semana en la que nos pasaron muchas cosas, desde complicaciones con la máquina, desde el papel que tenía que llegar un día para poder trabajar y que nunca pasó”, relató en sus redes.

El ex Gran Hermano sufrió una estafada millonaria de 17 millones de pesos asociada a su fábrica de papel higiénico.

El acuerdo establecía que el pago debía acreditarse mientras el camión se llenaba. Tras cargar la mitad, Brian frenó la operación y exigió los comprobantes. El comprador aseguró enviar el dinero a la cuenta de la pareja de Brian, Mariana César, pero alegó un rechazo bancario. Luego, prometió una acreditación de 24 a 48 horas bajo la excusa de ser fin de semana.

Al comenzar la semana, el dinero nunca impactó en las cuentas. Al acudir al banco, el personal le confirmó que las transferencias eran inexistentes y que había sido estafado. Lanzelotta sospecha que el chofer del vehículo pudo actuar en complicidad.

La empresa que le habían dado para facturar existe, el CUIT existe, pero nadie desde allí había enviado dinero alguno. “Me estafaron. Me robaron 17 millones de pesos”, dijo al aire, con la voz rota.

El ex Gran Hermano sufrió una estafada millonaria de 17 millones de pesos asociada a su fábrica de papel higiénico.

El dinero robado estaba destinado a pagar el alquiler de la fábrica, un préstamo de su suegro, insumos a proveedores y las cuotas escolares de sus hijos.

A todos les había prometido que cobraría el sábado a la noche. “Yo hoy no tengo plata ni para pagarme una Coca, es la realidad”, dijo, y aclaró que no lo decía como figura.

“Me hicieron mierda. No sé cómo voy a pagar a mi suegro, a los proveedores”, dijo entre lágrimas. La máquina de la fábrica, que se había roto el viernes durante la producción, tampoco tenía reparación programada hasta el día siguiente, lo que dejó el emprendimiento paralizado.