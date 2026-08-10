Sorpresa total en la gala de eliminación de Gran Hermano: quién dejó el reality y cómo quedó la casa

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Sorpresivamente, Juanicar abandonó Gran Hermano Generación Dorada: los motivos

Una inesperada y conmocionadora salida sacudió este jueves las instalaciones de Gran Hermano Generación Dorada. Uno de los jugadores más queridos y perfilados como favoritos por el público, Juanicar, decidió abandonar de manera voluntaria el certamen de convivencia luego de recibir una noticia vinculada al estado de salud de su madre.

La tensión se apoderó de la casa más famosa del país cuando la inconfundible voz de "El Big" convocó de urgencia al participante al confesionario. Allí, de manera cuidadosa, le comunicaron que su mamá había atravesado un problema de salud, aunque le aclararon de inmediato que "no es grave".

Cabe destacar que, por protocolo de contención, los productores decidieron no detallarle en ese instante que la mujer había sufrido un pre-infarto en medio de un pico de estrés, limitándose a informarle sobre el cuadro clínico general.