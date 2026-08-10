Sorpresa total en la gala de eliminación de Gran Hermano: quién dejó el reality y cómo quedó la casa
Con la nueva salida, el certamen de Telefe entró en una etapa histórica: solo quedan nueve jugadoras mujeres en la competencia.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada sufrió una baja tan sorpresiva como determinante para el rumbo del juego. En una nueva y tensa gala de eliminación conducida por la pantalla chica, Hanssen debió abandonar el certamen tras no superar la instancia definitiva del voto del público.
El momento cúspide de la noche se definió en el clásico cara a cara (versus), donde el participante quedó mano a mano frente a Sol Abraham. Finalmente, el porcentaje de los televidentes sentenció la salida del jugador, quien se despidió de sus compañeros y debió armar las valijas para dejar el reality.
Tras el abandono de Juanicar, Majluf y Charlotte fueron las primeras salvadas de la noche, mientras que la salida de la placa de Pincoya dejó armado el versus entre Hanssen y Sol.
Un escenario inédito: la casa de Gran Hermano, dominada por nueve mujeres
La salida de Hanssen no solo reconfigura las estrategias internas de los concursantes que continúan en carrera, sino que marca un hito absoluto dentro de la presente edición del formato.
Tras su partida, el mapa de la casa quedó compuesto exclusivamente por nueve mujeres, un hecho que concentra las expectativas de los seguidores del programa de cara a las instancias finales. El grupo de jugadoras que continúa en pie en la competencia está integrado por:
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Charlotte Caniggia
Pincoya
Luana
Zilli
Tamara Paganini
Mariela
Alejandra Majluf
Yipio
Sol Abraham
Sorpresivamente, Juanicar abandonó Gran Hermano Generación Dorada: los motivos
Una inesperada y conmocionadora salida sacudió este jueves las instalaciones de Gran Hermano Generación Dorada. Uno de los jugadores más queridos y perfilados como favoritos por el público, Juanicar, decidió abandonar de manera voluntaria el certamen de convivencia luego de recibir una noticia vinculada al estado de salud de su madre.
La tensión se apoderó de la casa más famosa del país cuando la inconfundible voz de "El Big" convocó de urgencia al participante al confesionario. Allí, de manera cuidadosa, le comunicaron que su mamá había atravesado un problema de salud, aunque le aclararon de inmediato que "no es grave".
Cabe destacar que, por protocolo de contención, los productores decidieron no detallarle en ese instante que la mujer había sufrido un pre-infarto en medio de un pico de estrés, limitándose a informarle sobre el cuadro clínico general.
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