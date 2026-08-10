De este modo, al no quedar ningún hombre en competencia, la producción y los seguidores del ciclo asisten a un hecho inédito: por primera vez en 19 años de emisiones de Gran Hermano en la televisión argentina, una mujer se consagrará campeona indiscutida de la edición, rompiendo con una prolongada racha histórica de ganadores masculinos.

Una mujer ganará Gran Hermano Generación Dorada: quiénes fueron las últimas en lograrlo

Qué mujeres ganaron Gran Hermano Argentina

En la historia de Gran Hermano Argentina, solo dos mujeres lograron consagrarse ganadoras de sus respectivas ediciones principales del reality: