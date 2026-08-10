Una mujer ganará Gran Hermano Generación Dorada: quiénes fueron las últimas en lograrlo
Tras la salida de Hanssen, la casa quedó habitada exclusivamente por nueve jugadoras y el formato asegura un triunfo femenino inédito en casi dos décadas.
Una nueva y vertiginosa gala de eliminación en Gran Hermano Generación Dorada reconfiguró por completo el tablero del juego y dejó un saldo estadístico sin precedentes para la historia del formato en el país. Tras una votación sumamente reñida, Hanssen debió abandonar el certamen luego de perder el decisivo duelo mano a mano (versus) frente a Sol Abraham.
Con la salida del último participante de género masculino que continuaba en pie dentro del aislamiento, el reality ingresó en una recta final tan inesperada como revolucionaria para las dinámicas de convivencia y estrategia.
A partir de esta última baja, el mapa de la casa quedó compuesto exclusivamente por nueve mujeres, un escenario de hegemonía femenina total que marca un antes y un después en el programa.
Por caso, las últimas tres ediciones no solo fueron ganadas por participantes masculinos, sino que los subcampeones también fueron hombres. Luz Tito y Julieta Poggio fueron las últimas chicas que pudieron meterse en el podio.
Dominio absoluto y un récord histórico en Gran Hermano Generación Dorada
El grupo de jugadoras que continúa en carrera hacia la gran final está integrado por Charlotte Caniggia, Pincoya, Luana, Zilli, Tamara Paganini, Mariela, Alejandra Majluf, Yipio y Sol Abraham.
De este modo, al no quedar ningún hombre en competencia, la producción y los seguidores del ciclo asisten a un hecho inédito: por primera vez en 19 años de emisiones de Gran Hermano en la televisión argentina, una mujer se consagrará campeona indiscutida de la edición, rompiendo con una prolongada racha histórica de ganadores masculinos.
Qué mujeres ganaron Gran Hermano Argentina
En la historia de Gran Hermano Argentina, solo dos mujeres lograron consagrarse ganadoras de sus respectivas ediciones principales del reality:
- Viviana Colmenero: Ganó la tercera edición (2002-2003), convirtiéndose en la primera mujer en triunfar en el reality en el país.
- Marianela Mirra: Ganó la cuarta edición (2007), recordada por su gran estrategia de juego.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario