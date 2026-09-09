La vez que Chiche Gelblung viajó a cubrir la guerra de Ucrania y Rusia a los 78 años
En marzo de 2022, viajó a Europa del Este para cubrir la invasión rusa para Crónica TV. Cruzó desde Polonia y transmitió en medio de la tensión y el éxodo de miles de personas.
Entre las muchas coberturas que marcaron la extensa carrera de Chiche Gelblung, hubo una que resumió como pocas su manera de entender el periodismo: en marzo de 2022, cuando tenía 78 años, viajó hasta la frontera entre Polonia y Ucrania para cubrir en primera persona la invasión rusa. La decisión llegó apenas unos días después del comienzo de la ofensiva.
Mientras el conflicto ocupaba las principales portadas del mundo, emprendió viaje junto al camarógrafo Marcelo “Chelo” Álvarez para realizar una cobertura especial para Crónica TV. El periodista partió hacia Polonia el 1° de marzo y desde allí comenzó a transmitir sobre la situación que se vivía en la frontera.
Su objetivo era ingresar a Ucrania y acercarse todo lo posible a la zona donde se desarrollaban los combates. Finalmente lo consiguió y llegó hasta la ciudad de Lviv. Aquella travesía se convirtió rápidamente en uno de los episodios más recordados de sus últimos años de carrera. No solo por la edad del periodista, sino también por las dificultades que tuvo que atravesar para llegar al territorio ucraniano.
El viaje de Chiche Gelblung a la guerra
La cobertura comenzó desde Polonia, donde Gelblung se encontró con uno de los principales escenarios de la crisis humanitaria provocada por la invasión: miles de personas que intentaban abandonar Ucrania para ponerse a salvo. En uno de sus primeros móviles, el periodista relató que se encontraba cerca de la guerra y describió el movimiento permanente de personas que buscaban cruzar la frontera.
“Estamos yendo a otra de las fronteras, pero estamos a la vuelta de la guerra, es dramático lo que se vive acá”, contó durante una transmisión. También describió el movimiento de tropas y vehículos militares que se dirigían hacia Kiev. La llegada a la frontera no fue sencilla. Él y su equipo tuvieron inconvenientes para ingresar a Ucrania y debieron atravesar controles y restricciones propios de una zona en guerra.
En una de las transmisiones que se hicieron virales, el periodista apareció intentando convencer a las autoridades de que le permitieran avanzar. La escena quedó registrada cuando insistió ante los militares con una frase que sintetizó su estrategia para conseguir el ingreso: “We are Argentinians”. Finalmente, junto a Marcelo Álvarez, logró cruzar la frontera.
“Hay que estar ahí”: el método de Chiche
Antes de emprender el viaje, Gelblung había explicado por qué había decidido ir personalmente hasta la zona de conflicto: “Creo que hay que estar ahí, es una guerra bastante diferente. Toda mi vida he tratado de estar donde hay que estar... Me parece que es el momento donde los periodistas tienen que estar”, había dicho antes de partir.
Uno de los aspectos que más impactó al periodista fue el éxodo de mujeres y niños que abandonaban el país. Desde la frontera contó historias de familias separadas y describió las largas filas de personas que intentaban llegar a Polonia. “A los polacos no le gusta la situación. Para entrar en Polonia tenés que hacer 9 trámites. Once veces nos pidieron el pasaporte, todo esto para hacer 200 metros de frontera”, relató en uno de sus despachos.
La experiencia en la frontera llevó a Gelblung a poner especial énfasis en las consecuencias humanitarias de la guerra. Durante sus transmisiones habló de la falta de alimentos, de los campos de refugiados y de las familias que llegaban a Polonia después de abandonar sus hogares. “El éxodo tiene un color triste, tan triste que es impresionante”, describió desde Polonia. En ese momento, además, señaló que cientos de miles de personas ya habían abandonado Ucrania.
Ya de vuelta en el país, explicó que no había sentido miedo durante la cobertura y remarcó que trabajar en una zona de guerra siempre implica atravesar situaciones complejas. “Todos tenían más susto que yo, yo siempre hice el trabajo este”, afirmó al recordar su experiencia. También explicó que había atravesado situaciones todavía más difíciles durante otras coberturas internacionales de su extensa carrera.
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