La vez que Chiche Gelblung viajó a cubrir la guerra de Ucrania y Rusia a los 78 años

En una de las transmisiones que se hicieron virales, el periodista apareció intentando convencer a las autoridades de que le permitieran avanzar. La escena quedó registrada cuando insistió ante los militares con una frase que sintetizó su estrategia para conseguir el ingreso: “We are Argentinians”. Finalmente, junto a Marcelo Álvarez, logró cruzar la frontera.

“Hay que estar ahí”: el método de Chiche

Antes de emprender el viaje, Gelblung había explicado por qué había decidido ir personalmente hasta la zona de conflicto: “Creo que hay que estar ahí, es una guerra bastante diferente. Toda mi vida he tratado de estar donde hay que estar... Me parece que es el momento donde los periodistas tienen que estar”, había dicho antes de partir.

Uno de los aspectos que más impactó al periodista fue el éxodo de mujeres y niños que abandonaban el país. Desde la frontera contó historias de familias separadas y describió las largas filas de personas que intentaban llegar a Polonia. “A los polacos no le gusta la situación. Para entrar en Polonia tenés que hacer 9 trámites. Once veces nos pidieron el pasaporte, todo esto para hacer 200 metros de frontera”, relató en uno de sus despachos.

La experiencia en la frontera llevó a Gelblung a poner especial énfasis en las consecuencias humanitarias de la guerra. Durante sus transmisiones habló de la falta de alimentos, de los campos de refugiados y de las familias que llegaban a Polonia después de abandonar sus hogares. “El éxodo tiene un color triste, tan triste que es impresionante”, describió desde Polonia. En ese momento, además, señaló que cientos de miles de personas ya habían abandonado Ucrania.

Ya de vuelta en el país, explicó que no había sentido miedo durante la cobertura y remarcó que trabajar en una zona de guerra siempre implica atravesar situaciones complejas. “Todos tenían más susto que yo, yo siempre hice el trabajo este”, afirmó al recordar su experiencia. También explicó que había atravesado situaciones todavía más difíciles durante otras coberturas internacionales de su extensa carrera.