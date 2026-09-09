Memoria, el programa que convirtió a Chiche Gelblung en una figura única de la televisión

Chiche Gelblung y una televisión que buscaba sorprender

Uno de los secretos de Memoria fue entender que una investigación televisiva no necesitaba limitarse a la presentación de datos. El programa apostaba por reconstrucciones, imágenes fuertes, testimonios y situaciones que buscaban generar una reacción inmediata.

De allí surgieron algunos de los segmentos más famosos: la investigación sobre Alex Orbito, por ejemplo, se convirtió en una de las denuncias más recordadas del ciclo. También quedó en la memoria la recreación de una supuesta autopsia extraterrestre, presentada como una forma de mostrar cómo podía construirse una noticia falsa.

Ese modo de hacer televisión generó admiradores y detractores. A Gelblung se le reconocía capacidad para encontrar historias capaces de despertar interés, pero también se cuestionaba el tono y el rigor de algunas de sus puestas televisivas. Un perfil publicado por LA NACION años después describió justamente esa combinación entre ingenio, provocación y una utilización deliberada de elementos extravagantes.

El programa no se sostuvo únicamente en las investigaciones. Las entrevistas ocuparon un lugar importante y permitieron que se cruzara con figuras de distintos ámbitos. Entre las más recordadas aparece la conversación con Mia Farrow. La presencia de la actriz estadounidense en el ciclo representa bien la ambición que podía tener Memoria: incorporar a una personalidad internacional y convertir su visita en un acontecimiento televisivo.

Una marca que sobrevivió al programa de Canal 9

Memoria dejó de emitirse en 2002, pero su influencia sobre la carrera de Gelblung permaneció. Después llegaron nuevos ciclos, participaciones en programas de actualidad, debates y formatos de entretenimiento. Sin embargo, para buena parte del público, su imagen televisiva continuó inevitablemente vinculada a aquel programa de los años 90.

La razón es sencilla: Memoria no fue solamente un programa dentro de su extensa carrera. Fue el espacio que estableció definitivamente su personaje televisivo.

La mezcla de investigación, espectáculo, polémica y misterio encontró allí su expresión más reconocible. Y aunque la televisión argentina cambió radicalmente desde entonces, el nombre del ciclo quedó asociado para siempre a una manera de hacer periodismo televisivo que buscaba, antes que nada, que el espectador no cambiara de canal.