La visita del Colo Barco a Guillermo Francella con un regalo especial: los detalles

Al finalizar el espectáculo, el jugador de La Scaloneta se dirigió al área de camarines para felicitar al elenco y mantener un encuentro privado con el protagonista quien lo felicitó por su participación en el campeonato del mundo - pese a que no tuvo tantos minutos en cancha- donde Argentina llegó a la final. Durante la charla, además, el futbolista le obsequió a Francella una camiseta del seleccionado argentino con el dorsal número 8. La prenda incluyó la dedicatoria firmada: "para Guille con cariño".