La pareja del Colo Barco salió a respaldarlo y calificó de "muerto" a Jude Bellingham
A través de varias historias de Instagram, la modelo Yazmín Jaureguy salió al cruce de Jude Bellingham con un contundente mensaje.
La tensión que dejó el triunfo de la Selección Argentina sobre Inglaterra en el Mundial 2026 también tuvo repercusión fuera de la cancha. Luego del cruce entre Jude Bellingham y Valentín "Colo" Barco, Yazmín Jaureguy, utilizó sus redes sociales para respaldar al futbolista argentino y cuestionar con dureza la actitud del inglés.
El episodio ocurrió una vez finalizado el encuentro. De acuerdo con las versiones que circularon, Bellingham reaccionó después de que Barco celebrara el gol de Enzo Fernández frente a los jugadores británicos. El lateral argentino salió del banco de suplentes para festejar en la mitad del campo, una acción que habría provocado el enojo del mediocampista inglés y derivó en la agresión.
Frente a esa situación, la modelo compartió en sus redes una imagen del momento y expresó su postura sin vueltas. "En la cancha se habla mejor, muerto", escribió sobre la fotografía del polémico episodio.
Sin embargo, su descargo no terminó allí. Horas más tarde volvió a pronunciarse a través de sus historias de Instagram, luego de recibir cuestionamientos por su publicación inicial.
"No sabía que de repente no se pueden festejar los goles, pero sí avalar a un violento. Cambien de deporte si van a llorar tanto. Buen día", expresó, reafirmando su defensa hacia el jugador de la Selección Argentina.
Mundial 2026: quiénes estarán en el show del entretiempo de la final
La FIFA confirmó que la final del Mundial 2026, que se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, contará por primera vez con un show de entretiempo al estilo del Super Bowl.
Para ese espectáculo fueron anunciados Madonna, Shakira y BTS, quienes encabezarán el evento bajo el lema "El escenario más grande del mundo. Un propósito aún mayor".
La iniciativa formará parte de la campaña del Fondo de Educación para Ciudadanos Globales, un proyecto que busca recaudar 100 millones de dólares para "expandir el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños en todo el mundo".
Además, el espectáculo contará con la curaduría de Chris Martin, líder de Coldplay, quien fue el encargado de presentar a los artistas junto a varios personajes de Plaza Sésamo, confirmando a las figuras que protagonizarán una de las grandes atracciones de la final del Mundial 2026.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario