La pareja del Colo Barco salió a respaldarlo y calificó de "muerto" a Jude Bellingham

Mundial 2026: quiénes estarán en el show del entretiempo de la final

La FIFA confirmó que la final del Mundial 2026, que se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, contará por primera vez con un show de entretiempo al estilo del Super Bowl.

Para ese espectáculo fueron anunciados Madonna, Shakira y BTS, quienes encabezarán el evento bajo el lema "El escenario más grande del mundo. Un propósito aún mayor".

La iniciativa formará parte de la campaña del Fondo de Educación para Ciudadanos Globales, un proyecto que busca recaudar 100 millones de dólares para "expandir el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños en todo el mundo".

Además, el espectáculo contará con la curaduría de Chris Martin, líder de Coldplay, quien fue el encargado de presentar a los artistas junto a varios personajes de Plaza Sésamo, confirmando a las figuras que protagonizarán una de las grandes atracciones de la final del Mundial 2026.