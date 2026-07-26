Luck Ra compartió un sugestivo posteo que confirmaría su separación de La Joaqui

En las últimas horas, Luck Ra realizó una llamativa publicación en su perfil de la plataforma "TikTok" que lo volvió a poner como foco de atención de las redes sociales. Esto es porque el video que compartió fue interpretado por gran parte de su audiencia como un guiño sobre el final de su noviazgo con La Joaqui, en medio de un contexto rodeado de especulaciones sobre la pareja.