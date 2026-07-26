Filoso mensaje de Mauro Icardi y la China Suárez tras una cena romántica noche en Italia: "¿Permiso al juez?"
La actriz y el futbolista visitaron Italia, tuvieron una noche romántica, pero le dejaron un mensaje filoso a Wanda Nara. Los detalles.
El reciente traslado de Mauro Icardi y la China Suárez hacia territorio italiano reactivó los conflictos legales entre el futbolista y su exesposa. El viaje se produjo pocos días después del hecho delictivo ocurrido en la propiedad de campo de Wanda Nara en Milán, un episodio que dejó indocumentadas a las hijas que comparten.
En el programa "Intrusos", la panelista Paula Varela dio a conocer que la autoridad a cargo del expediente tramitado en el país emitió un requerimiento con plazo determinado para el deportista.
“Hagopián le dio 24 horas a Icardi para que expliqué qué fue a hacer a Italia, tiene que ver con la causa que está tramitando en la Argentina”, detalló la periodista durante la emisión del ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.
Mientras las actuaciones avanzan en los tribunales locales, el delantero y su actual pareja se mostraron públicamente realizando compras y compartiendo salidas gastronómicas en suelo europeo. Sin embargo, las miradas del ámbito judicial continúan puestas en los verdaderos motivos que impulsaron su traslado a la ciudad de Milán.
Frente a la repercusión de las medidas dictadas en la causa, el jugador utilizó sus perfiles digitales para publicar mensajes directos dirigidos a la investigación. “¿Alguien sabe si para ir de compras en Italia también le tengo que pedir permiso al juez argentino?”, escribió el delantero en sus historias, acompañando la frase con emojis de risa.
Más tarde, durante una velada nocturna junto a la actriz en un restaurante de la ciudad, el deportista volvió a expresarse a través de sus plataformas con otra recriminación irónica. “¿Puedo cenar o necesito resolución de la Justicia?”, preguntó.
Hay que destacar que Icardi llegó a Italia tan solo unos días después del robo sufrido en la propiedad de Wanda Nara, quien confesó que le llevaron los pasaportes de sus hijas y hasta que el futbolista no emita su firma, no podrán renovarlo para volver a Argentina.
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