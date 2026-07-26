Filoso mensaje de Mauro Icardi y la China Suárez tras una cena romántica noche en Italia: "¿Permiso al juez?"

Más tarde, durante una velada nocturna junto a la actriz en un restaurante de la ciudad, el deportista volvió a expresarse a través de sus plataformas con otra recriminación irónica. “¿Puedo cenar o necesito resolución de la Justicia?”, preguntó.

Hay que destacar que Icardi llegó a Italia tan solo unos días después del robo sufrido en la propiedad de Wanda Nara, quien confesó que le llevaron los pasaportes de sus hijas y hasta que el futbolista no emita su firma, no podrán renovarlo para volver a Argentina.