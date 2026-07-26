"Ride or Die": detalles inesperados de la nueva serie de Prime Video fueron revelados por Bill Nighy

Bill Nighy: "Es un papel maravilloso. Lleva trajes... y a mí me gusta un personaje que lleve traje. Es poderoso. Es peligroso, pero tiene cierto grado de compasión. Sabes que su relación con Judith no es simplemente profesional; no me refiero a que sea romántica ni nada por el estilo, pero sin duda es paternal, aunque sea bastante duro con ella. Así que realmente lo tiene un poco de todo.

Y el hecho de que tenga una vida sentimental... obviamente está esa parte tan emotiva con la Sra. Williams y Queenie. No es muy común que me toque interpretar escenas románticas hoy en día, así que eso fue bastante fresco, además de ser el jefe de una agencia internacional secreta de asesinos extremadamente poderosa. ¿Qué más se puede pedir?".

Foto: (Prime Video)

Pregunta: ¿Podes hablarnos de la relación del Director con Judith, de cómo empezó en el pasado y hacia dónde se dirige?

Bill Nighy: "La relación comienza con lo que se podría decir un mal pie, en la medida en que la recluta cuando ella es una adolescente traumatizada, habiéndola traumatizado aún más al arreglar las cosas para que la devuelvan de lo que, al parecer, eran sus padres adoptivos. Él se asegura de que esté lo más dañada posible y, por lo tanto, sea manejable para poder entrenarla, lo cual es profundamente cínico y cruel.

Pero intuyes que, de todos sus agentes, ella ocupa un lugar especial para él. No solo porque sea la mejor, sino porque podría haber algo más allá de eso. Él le dice: eres el trabajo del que me siento más orgulloso.

Creo que le enfurece cuando ella empieza a defender a Debbie y, por ende, compromete su estatus profesional; cuando empieza a volverse lo que él llama descuidada en su trabajo. La ve como su posesión más preciada, algo que él mismo creó: una criatura letal y profundamente eficiente que concibió de la nada. Y cuando eso empieza a fallar, por decirlo de alguna manera, le resulta sumamente perturbador".

Pregunta: ¿Cómo fue rodar la escena con Hannah como compañera de reparto?

Bill Nighy: "Rodar la escena con Hannah fue un sueño. Es una compañera de reparto maravillosa: generosa, acogedora, educada, súper preparada, divertida, impecable y brillante en la escena. Fue un absoluto placer. No sentí ninguna tensión. Fue completamente encantador".

Pregunta: ¿Hay algo en particular que te entusiasme que el público vea sobre Octavia y Hannah como este dúo dinámico?

Bill Nighy: "Hay muchísimo que ver. Pasan por una cantidad enorme de situaciones. Desde la primera vez que Judith queda expuesta y Debbie descubre que su mejor amiga es una asesina —toda esa secuencia desde la gala de recaudación de fondos, luego la huida, todo lo que ocurre en Ginebra y en el banco—. Simplemente no para.

Creo que el público va a disfrutar muchísimo esta serie, y no lo digo por hacer promoción (PR). Simplemente no me imagino que no les guste, porque lo tiene absolutamente todo".

Pregunta: Me dijeron que durante la serie aportas mucho de tus trajes

Bill Nighy: "A decir verdad, suelo hacerlo a menudo porque es mucho más fácil. Aporté algunas prendas para asegurarme de que quedaran bien, porque uso un tipo de ropa muy particular. A estas alturas, si se adapta al personaje —lo cual es mentira, obviamente—, simplemente pienso que debería verse tan elegante como sea posible, y creo que sé cómo lograrlo. No puedes simplemente ir a las tiendas a comprarlo, así que sé cómo hacerlo.

He arruinado muchísima ropa. Al final terminas diciendo: "Mira, ven a mi apartamento, abriré el armario y le echas un vistazo", porque no los vas a conseguir en ningún otro lado. Y luego la ropa acaba hecha un desastre, desgastada, y te quedas sin nada que ponerte".

Pregunta: ¿Hay algo que te gustaría decirles a los Jason Bourne, Jack Bauer o James Bond del mundo, sabiendo que a través de esta serie tendremos a un nuevo dúo dinámico de estrellas de acción con Debbie y Judith?

Bill Nighy: "Sí: con ojo, chicos. Échenle un vistazo, porque van totalmente en serio. Se ponen muy, muy pesadas. Saben lo que hacen, y creo que hacen una pareja fantástica, tanto en términos de acción como en todo lo demás.

Mi carrera como estrella de acción está extrañamente retrasada. Tal vez la estén preparando justo ahora, no lo sé. Solía hacer ese tipo de broma y ahora parece que se está volviendo realidad. Obviamente tendré que tener algún superpoder, pero ya he tenido bastantes escenas de muerte. Muero bastante a menudo. Y estoy agradecido por ello. Pero pensé que podría intentar un poco de acción antes de morirme de verdad".

Pregunta: ¿Hay algún aspecto o tema específico de la serie que esperes que realmente conecte con el público?

Bill Nighy: "Creo que toda esa parte tan conmovedora entre Debbie y Judith es el núcleo, es la chicha de la historia. De eso se trata. Es una relación muy emotiva y creo que la gente se va a conmover. Y luego tienes todo el espectáculo, el pum-pam-pum, y la acción de todo lo demás. Es un buen equilibrio".

"Ride or Die" ya se encuentra disponible en Prime Video y es una de las series más vistas de la plataforma. No te la pierdas con todos sus episodios ya publicados.