La Voz Argentina lideró la pantalla: todos los números del rating de este miércoles
El reality musical fue lo más visto del miércoles en Telefe, superando incluso el partido de la Selección Argentina Sub-20.
El miércoles 8 de octubre, Telefe se quedó con el primer lugar del rating gracias a la emisión de las semifinales de La Voz Argentina, el reality musical que está por definir a sus finalistas y que volvió a captar la atención masiva del público. Según los datos oficiales, el programa marcó un promedio de 10,4 puntos, consolidándose como lo más visto del canal y superando incluso el partido entre Argentina y Nigeria correspondiente a los octavos de final del Mundial Sub-20, que midió 10,0 puntos.
La previa de La Voz Argentina también registró números destacados, con 9,1 puntos, evidenciando el interés del público por seguir de cerca el desarrollo de las competencias y las audiciones de los semifinalistas. En cuanto a los demás canales, El Trece tuvo a Buenas Noches Familia como su emisión líder, con 5,8 puntos de rating, seguida de Telenoche con 4,9 y Otro día perdido con 4,6.
América TV lideró con LAM, que alcanzó 3,5 puntos, mientras que Intrusos midió 3,0 y Sálvese quien pueda 2,7. En El Nueve, Bendita fue lo más visto con 2,9 puntos, seguido de Telenueve Central con 2,7 y Telenueve al mediodía con 2,6. Por su parte, la TV Pública se mantuvo con promedios más bajos: ADN Buena Salud, Estamos en una y Televisión Pública Noticias (Central) lograron 0,4 puntos, mientras que otros programas del canal fluctuaron entre 0,3 y 0,2 puntos.
Rating: el top five de este miércoles 8 de octubre
El top five del día estuvo encabezado por La Voz Argentina (10,4), seguido por el partido Argentina vs. Nigeria (10,0), la previa de La Voz Argentina (9,1), Telefe Noticias (8,9) y el post partido de la Selección Sub-20 (8,0). En términos generales, Telefe dominó el promedio diario con 7,5 puntos, mientras que El Trece registró 4,0, América TV 2,4, El Nueve 1,9 y TV Pública 0,3.
Estos números reflejan no solo la fidelidad del público hacia el programa musical, sino también la capacidad del canal de las tres pelotas de combinar entretenimiento en vivo con cobertura deportiva. La participación de los coaches, la emoción de los participantes y la expectativa por conocer quiénes llegarán a la final lograron mantener a los televidentes frente a la pantalla durante toda la jornada.
Además, los resultados muestran cómo el programa de canto se mantiene como un fenómeno televisivo, capaz de generar atención masiva en una franja horaria altamente competitiva, consolidándose como la principal opción para los televidentes del miércoles.
