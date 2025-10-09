La Voz Argentina lideró la pantalla: todos los números del rating de este miércoles

la voz argentina

Estos números reflejan no solo la fidelidad del público hacia el programa musical, sino también la capacidad del canal de las tres pelotas de combinar entretenimiento en vivo con cobertura deportiva. La participación de los coaches, la emoción de los participantes y la expectativa por conocer quiénes llegarán a la final lograron mantener a los televidentes frente a la pantalla durante toda la jornada.

Además, los resultados muestran cómo el programa de canto se mantiene como un fenómeno televisivo, capaz de generar atención masiva en una franja horaria altamente competitiva, consolidándose como la principal opción para los televidentes del miércoles.