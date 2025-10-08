Cuenta regresiva: cuándo es la gran final de La Voz Argentina

Por eso, la competencia está al rojo vivo, y para descubrir quiénes serán los afortunados finalistas, se recomienda no perderse las últimas galas de la semana.

la voz

Antes de la gran final del lunes, este miércoles y jueves se llevan a cabo las semifinales de cada equipo, que prometen ser sumamente emocionantes.

Uno por uno, los semifinalistas de La Voz Argentina 2025

Semifinalistas del Team Lali

Alan Lez

Jaime Muñoz

Semifinalistas del Team Luck Ra

Nicolás Behringer

Nathalie Aponte

Semifinalistas del Team Miranda!

Eugenia Rodríguez

Emiliano Villagra

Semifinalistas del Team Soledad

Milagros Gerez

Violeta Lemo

Cómo y a qué hora ver la gran final La Voz Argentina

La gran final de La Voz Argentina se podrá ver el próximo lunes 13 de octubre, desde las 21:45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.