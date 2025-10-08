Cuenta regresiva: cuándo es la gran final de La Voz Argentina
El certamen de talento que emite Telefe llega a su fin, con las cuatro voces más destacadas de esta temporada. Enterate todos los detalles.
La Gran Final de La Voz Argentina ya tiene fecha confirmada, marcando el clímax de la fase más tensa y emocionante del certamen de talento que se emite por la pantalla de Telefe. Tras semanas de intensas batallas y knockouts, y con los equipos de Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Miranda! y Luck Ra compitiendo en las semifinales, el público conocerá a la mejor voz del país el lunes 13 de octubre.
La producción de Telefe programó la final en vivo para el día posterior al fin de semana extralargo, esperando captar un pico de audiencia para una noche que se anuncia épica.
En esta gala definitoria, los cuatro participantes que logren superar las semifinales y representen a sus respectivos coaches se enfrentarán por última vez en el escenario. Al igual que en las ediciones anteriores, el resultado final será una cuestión de poder absoluto del público.
El ganador se elegirá exclusivamente mediante el voto telefónico y online de la audiencia, sin intervención del jurado. El candidato favorito del público se llevará el gran premio y el codiciado título de La Voz Argentina.
Por eso, la competencia está al rojo vivo, y para descubrir quiénes serán los afortunados finalistas, se recomienda no perderse las últimas galas de la semana.
Antes de la gran final del lunes, este miércoles y jueves se llevan a cabo las semifinales de cada equipo, que prometen ser sumamente emocionantes.
Uno por uno, los semifinalistas de La Voz Argentina 2025
Semifinalistas del Team Lali
- Alan Lez
- Jaime Muñoz
Semifinalistas del Team Luck Ra
- Nicolás Behringer
- Nathalie Aponte
Semifinalistas del Team Miranda!
- Eugenia Rodríguez
- Emiliano Villagra
Semifinalistas del Team Soledad
- Milagros Gerez
- Violeta Lemo
Cómo y a qué hora ver la gran final La Voz Argentina
La gran final de La Voz Argentina se podrá ver el próximo lunes 13 de octubre, desde las 21:45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.
