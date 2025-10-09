Más cambios con La Voz Argentina y su final: ¿hay programa hoy jueves en Telefe?

De hecho, el concurso ya no sale al aire de domingos a viernes, sino que se viene transmitiendo únicamente de lunes a jueves. Pero, y cuando muchos esperaban ver este jueves la final, tampoco será así porque no hay gala.

Por qué no dan La Voz Argentina este jueves

El programa entró en etapas decisivas, por lo que la producción de Telefe decidió que La Voz Argentina ahora salga al aire solo de lunes a jueves, pero tampoco estará este jueves, ya que en su lugar saldrá Por el Mundo, con Marley, y luego Pasapalabra.

Como era de esperarse, a raíz de esta modificación, los usuarios en las redes sociales estallaron y no dudaron en dejar fuertes comentarios, ya que se sienten perjudicados por no poder seguir disfrutando del certamen como estaban acostumbrados.

La próxima emisión de La Voz Argentina será entonces recién este lunes, para la gran final. Seguramente el canal decidió pasarla para inicio de semana, para generar mayor expectativas.