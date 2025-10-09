Más cambios con La Voz Argentina y su final: ¿hay programa hoy jueves en Telefe?
El reality de canto se prepara para su gran final, con los últimos cuatro concursantes, y los fans no tienen en claro cuándo y a qué hora será el programa decisivo.
A pesar de que la competencia de La Voz Argentina se pone cada vez más interesante en su recta definitiva, los seguidores del reality están manifestando su frustración ante los constantes e inesperados cambios de programación implementados por Telefe.
En medio de las modificaciones de la grilla, el concurso acaba de culminar sus "semifinales", por lo que quedaron los últimos cuatro participantes, uno de cada equipo: Alan Lez (Lali Espósito), Nicolás Behringer (Luck Ra), Eugenia Rodríguez (Miranda!) y Milagros Gerez Amud (Soledad Pastorutti).
El programa, conducido por Nicolás Occhiato, ha visto alterada su emisión regular en las últimas semanas. Las suspensiones se debieron a distintos motivos, incluyendo las transmisiones de partidos de la Selección Argentina y la Copa Libertadores.
Además, aunque La Voz Argentina había extendido su ciclo a seis días (de domingo a viernes), los fanáticos se han encontrado con la sorpresa de que el reality no se emite en las noches esperadas. Esta situación ha generado incertidumbre y "bronca" entre la audiencia, que no sabe cómo se definirá la grilla.
De hecho, el concurso ya no sale al aire de domingos a viernes, sino que se viene transmitiendo únicamente de lunes a jueves. Pero, y cuando muchos esperaban ver este jueves la final, tampoco será así porque no hay gala.
Por qué no dan La Voz Argentina este jueves
El programa entró en etapas decisivas, por lo que la producción de Telefe decidió que La Voz Argentina ahora salga al aire solo de lunes a jueves, pero tampoco estará este jueves, ya que en su lugar saldrá Por el Mundo, con Marley, y luego Pasapalabra.
Como era de esperarse, a raíz de esta modificación, los usuarios en las redes sociales estallaron y no dudaron en dejar fuertes comentarios, ya que se sienten perjudicados por no poder seguir disfrutando del certamen como estaban acostumbrados.
La próxima emisión de La Voz Argentina será entonces recién este lunes, para la gran final. Seguramente el canal decidió pasarla para inicio de semana, para generar mayor expectativas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario