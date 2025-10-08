Siguen los cambios en Telefe: qué pasa hoy miércoles con la gala de La Voz Argentina

Semifinalistas del Team Miranda!

Eugenia Rodríguez

Emiliano Villagra

Semifinalistas del Team Soledad

Milagros Gerez

Violeta Lemo

La Voz Argentina (4)

Cómo y a qué hora ver La Voz Argentina

Las semifinales de La Voz Argentina se podrán ver este miércoles, desde las 21:45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.

Cuándo es la gran final de La Voz Argentina

La producción de Telefe ha revelado la fecha más esperada: la Gran Final en vivo de La Voz Argentina se celebrará el lunes 13 de octubre.

Este evento cumbre tendrá lugar inmediatamente después del fin de semana extralargo por el feriado nacional. Se espera un pico de audiencia para esta noche épica, ya que el poder absoluto de la votación recaerá en el público, que elegirá a la voz ganadora del país.