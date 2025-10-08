Siguen los cambios en Telefe: qué pasa hoy miércoles con la gala de La Voz Argentina
El reality de canto comienza a transitar las semifinales y está próximo a finalizar, por lo que la expectativa es total. Enterate todos los detalles de esta noche.
La Voz Argentina acaba de finalizar una instancia decisiva: los cuartos de final. El certamen de canto de Telefe cada vez tiene menos participantes y van quedando aquellos afortunados que han sido elegidos por los coaches Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! y Soledad Pastorutti, dejando atrás a quienes han tenido que despedirse.
Cabe señalar que este miércoles comenzarán las semifinales: en esta fase del certamen, la dinámica se intensifica, dado que los coaches evalúan a todos los concursantes por igual, sin importar a qué equipo pertenezcan. Los 8 participantes que avanzaron a esta instancia compiten para conseguir uno de los 4 cupos para la Gran Final.
Uno por uno, los semifinalistas de La Voz Argentina 2025
Semifinalistas del Team Lali
- Alan Lez
- Jaime Muñoz
Semifinalistas del Team Luck Ra
- Nicolás Behringer
- Nathalie Aponte
Semifinalistas del Team Miranda!
- Eugenia Rodríguez
- Emiliano Villagra
Semifinalistas del Team Soledad
- Milagros Gerez
- Violeta Lemo
Cómo y a qué hora ver La Voz Argentina
Las semifinales de La Voz Argentina se podrán ver este miércoles, desde las 21:45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.
Cuándo es la gran final de La Voz Argentina
La producción de Telefe ha revelado la fecha más esperada: la Gran Final en vivo de La Voz Argentina se celebrará el lunes 13 de octubre.
Este evento cumbre tendrá lugar inmediatamente después del fin de semana extralargo por el feriado nacional. Se espera un pico de audiencia para esta noche épica, ya que el poder absoluto de la votación recaerá en el público, que elegirá a la voz ganadora del país.
