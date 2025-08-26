La Voz Argentina y un nuevo team que enfrenta los "Playoffs": a qué hora ver la gala hoy

En qué consisten los "Playoffs" de La Voz Argentina

En los "Playoffs" que comenzaron este domingo hay nuevas reglas y nuevos desafíos: se presentan los once integrantes de un mismo equipo y cada uno debe interpretar individualmente una canción, mientras que el coach es el encargado de salvar a cinco de ellos, en tanto que el público tendrá la posibilidad de votar por sus participantes favoritos. De esta manera, los tres artistas más votados de cada team seguirán dentro del certamen, mientras que los tres con menos votos quedarán fuera de la competencia.