La Voz Argentina y un nuevo team que enfrenta los "Playoffs": a qué hora ver la gala hoy
El exitoso certamen de canto de Telefe sigue avanzando y, tras las definiciones en el Team Lali, llega el momento de que Luck Ra decida.
La emoción de La Voz Argentina se intensificó este domingo con el inicio de los esperados "Playoffs". La primera gala de esta nueva fase tuvo como protagonista al Team Lali, el equipo de la reconocida cantante Lali Espósito. Para esta crucial etapa, la artista contó con el apoyo de Joaquín Levinton, el carismático líder de la banda Turf, quien la ayudó en las tareas de "coacheo".
En tanto, el lunes, la intérprete de "Fanático" tuvo que definir a quiénes avanzaban de etapa, para dar lugar a los "Playoffs" del Team Luck Ra, que continuarán este martes. De esta manera, todas las emociones están a flor de piel y lanzadas en un escenario que no hace más que conmover a sus espectadores.
En qué consisten los "Playoffs" de La Voz Argentina
En los "Playoffs" que comenzaron este domingo hay nuevas reglas y nuevos desafíos: se presentan los once integrantes de un mismo equipo y cada uno debe interpretar individualmente una canción, mientras que el coach es el encargado de salvar a cinco de ellos, en tanto que el público tendrá la posibilidad de votar por sus participantes favoritos. De esta manera, los tres artistas más votados de cada team seguirán dentro del certamen, mientras que los tres con menos votos quedarán fuera de la competencia.
A qué hora y cómo ver La Voz Argentina
La Voz Argentina y los Playoffs se podrán ver este martes, desde las 21:45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.
