Memes y reacciones por el comienzo de los Playoffs en La Voz Argentina

El desconcertante halago de Luck Ra a un participante en La Voz Argentina: "Asco"

La última emisión de La Voz Argentina dejó un momento tan llamativo como polémico. En medio de la instancia de Knockouts, donde los participantes se juegan su continuidad, Luck Ra sorprendió a todos con una devolución inesperada y cargada de metáforas extrañas, que descolocó a los demás coaches y al propio conductor.

En esa gala, la decisión estaba en manos de Soledad Pastorutti, que debía definir quién seguía en su equipo entre dos de sus talentos: Ivo Borda y Luis “Lucho” González. Ambos cantantes desplegaron presentaciones muy distintas, pero de gran nivel: Ivo se inclinó por “Qué quieres de mí” de Luis Fonsi, mientras que el santacruceño apostó por “La Luna” de Ahyre, una canción reconocida internacionalmente tras consagrarse en Viña del Mar.

Tras las performances llegó el turno de las devoluciones, y fue allí donde Luck Ra tomó la palabra. Primero elogió a Ivo con claridad, destacando su manera de transmitir el mensaje de la canción: “Una guasada esto. Sacando el diccionario que tengo en la cabeza, lo de Iván me pareció un 10 sobre 10. El tema no lo conocía, pero con los gestos que vos hacías, me guiabas”, expresó con entusiasmo.

La sorpresa llegó al opinar sobre Lucho, cuando lanzó un comentario difícil de interpretar. Con su estilo espontáneo, el cuartetero señaló: “Lo que me pasó con Lucho es que parecés tan bueno que sos como algo que comes y es muy rico, y decís 'fua', es algo tan bueno que pongo cara de asco. Me da ganas de que cante porque es muy bueno”.

Las cámaras captaron de inmediato la cara de desconcierto de los demás coaches. Nico Occhiato quedó descolocado, mientras Juliana Gattas, desde un costado, no dudó en decir directamente lo que muchos pensaban: “No entiendo”.

Para intentar descomprimir, Occhiato le dio la palabra a Cazzu, buscando un respaldo a lo dicho por su colega. La cantante trató de darle una vuelta positiva: “Coincido en que cuando algo está muy bueno empezás a arrugar la nariz”, señaló.

Sin embargo, enseguida se desligó con firmeza: “Pero bueno, yo no me voy a inclinar, no me voy a hacer cargo de estas cosas”, concluyó.