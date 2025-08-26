El incómodo y gracioso momento de Joaquín Levinton en La Voz Argentina: "Me molesta..."
El cantante de Turf no dudó en expresar su fastidio ante determinados modismos y fue sorprendido por un participante que los utilizaba. Mirá.
Joaquín Levinton es, sin dudas, una de las figuras más carismáticas de la música nacional. Con su histrionismo, el líder de Turf desembarcó en los estudios de La Voz Argentina (Telefe), donde fungió como co-coach de Lali Espósito durante los "Playoffs" de su team.
Allí, el intérprete de "Pasos al costado" protagonizó un incómodo y, a la vez, gracioso momento con uno de los participantes. Todo comenzó cuando Lali le preguntó a Joaquín: "¿Te molesta la gente que dice 'holis, besis, chiquis'?". A esto, el músico respondió: "Y... un poquito, sí, me molesta".
Seguidamente, Alan Lez -concursante del team Lali- ingresó al estudio de ensayo diciendo "holis", tras lo cual Levinton no tuvo más remedio que disimular: "Hola Alan", expresó, algo incómodo. Lo cierto es que su gestualidad divirtió a todos y no tardó en volverse viral en redes sociales.
Mirá:
Joaquín Levinton y un insólito récord: cuántas veces falló en el examen para sacar el registro
Invitado al programa "Otro día perdido", que conduce Mario Pergolini por El Trece, Joaquín Levinton compartió divertidas anécdotas de su vida personal, entre ellas una que sorprendió a todos: tuvo que presentarse más de una decena de veces para rendir el examen de manejo.
"¿Es cierto que te presentaste 11 veces a rendir el examen para conducir?", le preguntó Pergolini. A lo que Levinton respondió con su característico humor: “No sé, siete u ocho veces me bocharon en lo psicológico. Pero me la habían jurado, me veían venir. Había un par de preguntas que andaba... Andaba flojo de papeles en varias”.
El líder de Turf también recordó a quien fue clave en su odisea por conseguir el registro: “Le voy a dar un besito a Pochi, porque me ayudó. Me incentivó a juntar valor y a que lo podría llegar a lograr. Y también me facilitó ciertos trámites", aseguró.
Pero lo más llamativo vino después, cuando relató una imprudente maniobra que protagonizó años atrás en plena ruta: “Era Año Nuevo, bah, 31 de diciembre. Yo iba para Valeria del Mar para pasarlo con mi vieja, que vive ahí. Y en esa época, no sé si ahora todavía, pero era a paso de hombre, mucho tráfico. Dije ‘aprovecho’ y fui 120 kilómetros y a 150 km/h por la banquina. Yo iba chocho. Me agarra el policía y me dice: 'sos un pelotudo, loco'. Veo que me empiezan a aplaudir todos los que pasaban. Y yo ‘gracias, gracias. Mire cómo me aplauden’. Y en realidad decían ‘hijo de puta, sos un hijo de puta’. O sea, aplaudían a la policía”.
Finalmente, recordó cómo recuperó su registro, olvidado durante años en una oficina de tránsito de Valeria del Mar: “Un día pasé porque me estaban llevando a Valeria del Mar de vuelta, y les digo ‘A ver, metete acá, a ver si está el registro’. Entro y me dicen: ‘¡Eh, Joaquín! ¿Por qué no pasaste? Hace años que está tu registro acá. ¿Cómo no viniste a buscarlo?’ Y lo agarré, me lo llevé. Y de aquel momento volví a tener registro”.
