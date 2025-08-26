El incómodo y gracioso momento de Joaquín Levinton en La Voz Argentina: "Me molesta..."

"¿Es cierto que te presentaste 11 veces a rendir el examen para conducir?", le preguntó Pergolini. A lo que Levinton respondió con su característico humor: “No sé, siete u ocho veces me bocharon en lo psicológico. Pero me la habían jurado, me veían venir. Había un par de preguntas que andaba... Andaba flojo de papeles en varias”.

El líder de Turf también recordó a quien fue clave en su odisea por conseguir el registro: “Le voy a dar un besito a Pochi, porque me ayudó. Me incentivó a juntar valor y a que lo podría llegar a lograr. Y también me facilitó ciertos trámites", aseguró.

Pero lo más llamativo vino después, cuando relató una imprudente maniobra que protagonizó años atrás en plena ruta: “Era Año Nuevo, bah, 31 de diciembre. Yo iba para Valeria del Mar para pasarlo con mi vieja, que vive ahí. Y en esa época, no sé si ahora todavía, pero era a paso de hombre, mucho tráfico. Dije ‘aprovecho’ y fui 120 kilómetros y a 150 km/h por la banquina. Yo iba chocho. Me agarra el policía y me dice: 'sos un pelotudo, loco'. Veo que me empiezan a aplaudir todos los que pasaban. Y yo ‘gracias, gracias. Mire cómo me aplauden’. Y en realidad decían ‘hijo de puta, sos un hijo de puta’. O sea, aplaudían a la policía”.

Finalmente, recordó cómo recuperó su registro, olvidado durante años en una oficina de tránsito de Valeria del Mar: “Un día pasé porque me estaban llevando a Valeria del Mar de vuelta, y les digo ‘A ver, metete acá, a ver si está el registro’. Entro y me dicen: ‘¡Eh, Joaquín! ¿Por qué no pasaste? Hace años que está tu registro acá. ¿Cómo no viniste a buscarlo?’ Y lo agarré, me lo llevé. Y de aquel momento volví a tener registro”.

