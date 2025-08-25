A qué hora ver los Playoffs de La Voz Argentina: qué "team" compite este lunes
El exitoso certamen de canto que se emite por Telefe avanza a pasos agigantados. ¡No te pierdas la segunda emisión de la nueva etapa!
Este domingo comenzaron los tan ansiados "Playoffs" en La Voz Argentina y crece la expectativa por todo lo que vendrá. En la primera jornada de esta nueva etapa, compitió el Team Lali, liderado por Lali Espósito, quien contó con la ayuda en el "coacheo" de Joaquín Levinton, voz líder de Turf.
Ahora bien, este lunes finalizará el equipo de la intérprete de "Fanático" e iniciará su camino a la definición el Team Luck Ra, que contará con la asistencia ni más ni menos que de La Konga, en lo que promete ser una jornada llena de emociones.
En tanto, cuando sea el turno del Team Miranda!, el colaborador será Tiago PZK, mientras que Juanes será el encargado de asistir a Soledad Pastorutti.
En qué consisten los "Playoffs" de La Voz Argentina
En los "Playoffs" que comenzaron este domingo hay nuevas reglas y nuevos desafíos: se presentan los once integrantes de un mismo equipo y cada uno debe interpretar individualmente una canción, mientras que el coach será el encargado de salvar a cinco de ellos, en tanto que el público tendrá la posibilidad de votar por sus participantes favoritos.
De esta manera, los tres artistas más votados de cada team seguirán dentro del certamen, mientras que los tres con menos votos quedarán fuera de la competencia.
A qué hora y cómo ver La Voz Argentina
La Voz Argentina y los Playoffs se podrán ver este lunes, desde las 21:45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.
