A qué hora ver los Playoffs de La Voz Argentina: qué "team" compite este lunes

A qué hora y cómo ver La Voz Argentina

La Voz Argentina y los Playoffs se podrán ver este lunes, desde las 21:45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaVozArgentina/status/1960002662067523957&partner=&hide_thread=false Los Playoffs arrancaron con todo: cierra el Team Lali y comienza el equipo de Luck Ra con La K'onga como co-coach en esta nueva etapa de #LaVozArgentina



Hoy a las 21:45hs con @NicolasOcchiato También en HBO MAX pic.twitter.com/yI7EMVCIyY — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) August 25, 2025