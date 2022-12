Condenaron al hombre que le disparó al paseador de perros de Lady Gaga

El fallo fue emitido casi dos años después del ataque que cambió la vida de Fischer, quien tuvo que ser operado varias veces por la lesión en sus pulmones y llegó a necesitar hacer una colecta online para sostener el gasto de su tratamiento médico.

Jackson actuó junto con Jaylin Keyshawn White y Lafayette Shon Whaley, que también enfrentan cargos por homicidio en grado de tentativa, además de dos cómplices más cuyos juicios todavía están pendientes, informó el sitio E! Online.

Los acusados lograron robar a Koji y Gustav, dos de los bulldogs franceses de Lady Gaga, pero las mascotas fueron devueltas sin un rasguño y sin el pago de un centavo.

"Es difícil de creer que pasaron casi dos años desde que saqué a Asia, Koji y Gustav a un paseo vespertino cuando -en un instante- me encontré luchando con todas mis fuerzas para proteger a esos perros de ser robados. Pero no fue suficiente: fui golpeado, estrangulado, me dispararon y me dejaron morir desangrado en una vereda luchando por mi vida. Y Koji y Gustav habían desaparecido", recordó Fischer en una declaración durante el juicio.

A pesar de lo que ocurrió -y de su larga y tumultuosa recuperación- Fischer aseguró que perdona a Jackson y a "todos los involucrados en el ataque", y se dirigió a ellos: "Ustedes alteraron mi vida por completo y sé que no puedo superar del todo la noche que me dispararon hasta que se los diga".

En agosto de este año la justicia de Los Angeles liberó a Jackson por error y la Policía tuvo que recapturarlo, por lo que Fischer agradeció especialmente que se hubiese llegado al juicio.