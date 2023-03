Lo más esperado: Lady Gaga se presentará con 'Hold my hand' en los Premios Oscar

Si bien, en un principio, la prensa norteamericana dejó deslizar que la estrella mundial había rechazado participar en esta nueva entrega de los Oscar por estar grabando "Joker: Folie à Deux", en las últimas horas, el portal Variety de Estados Unidos confirmó la participación de la intérprete de "Paparazzi".

Cabe destacar que en la categoría a "mejor canción original", la cantautora competirá con la increíble Rihanna, quien participa de la terna por la canción "Lift Me Up" del film "Black Panther: Wakanda Forever". También, están nominadas las canciones "Applause" de la película "Tell It like a Woman", "Naatu Naatu" de "RRR" y "This Is A Life" de "Everything Everywhere All at Once".

Acostumbrada a la alfombra roja, que en esta oportunidad es color 'champán', Lady Gaga ha tenido numerosas nominaciones a los premios de la Academia, así como también ha ganado Grammys, Golden Globes y MTV Video Music Awards, dejando claro porqué que es un verdadero ícono de la música a nivel mundial.