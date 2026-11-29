Varios posteos en redes sociales registraron la presencia de la remera con la consigna durante el cruce del rapero con Gorillaz. El episodio convirtió la primera noche del festival en un foco de atención mediática, con el gesto de Trueno y los cánticos del público como principales ejes de conversación en las redes. La combinación entre la música y el contenido político del mensaje generó un amplio debate entre los asistentes y los usuarios que siguieron el evento a través de las transmisiones y los videos difundidos.