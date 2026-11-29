El mensaje de Trueno para Javier Milei en su remera: "Pagando la deuda con cultura"
Se volvió viral en redes. Los detalles.
En la primera jornada del Primavera Sound en Buenos Aires 2026, este sábado 28 de noviembre en el Club Ciudad, Trueno subió al escenario junto a Gorillaz con una remera que llevaba estampada una frase "Pagando la deuda con cultura" que en redes sociales se interpretó como un mensaje al presidente Javier Milei.
La participación de Trueno se produjo en "The Manifesto", tema que comparte con la banda británica en el álbum The Mountain. Su aparición antecedió al cierre de Damon Albarn, quien culminó la noche con "Feel Good Inc." y "Clint Eastwood".
Varios posteos en redes sociales registraron la presencia de la remera con la consigna durante el cruce del rapero con Gorillaz. El episodio convirtió la primera noche del festival en un foco de atención mediática, con el gesto de Trueno y los cánticos del público como principales ejes de conversación en las redes. La combinación entre la música y el contenido político del mensaje generó un amplio debate entre los asistentes y los usuarios que siguieron el evento a través de las transmisiones y los videos difundidos.
Histórico: el líder de Gorillaz tocando cumbia con Pablo Lescano
Tras cerrar la primera jornada del Primavera Sound Buenos Aires, el músico británico pasó por la fiesta Cumbia Konex para subir al escenario como invitado sorpresa de Pablo Lescano durante el show de Damas Gratis. También compartieron un encuentro junto al productor argentino Bizarrap.
La participación de Albarn marcó otro cruce musical inesperado durante su visita al país. Su encuentro con Lescano se produjo después de la colaboración con Bizarrap en el festival, donde ambos interpretaron una versión en clave de cumbia de “Orange County”, y volvió a poner en escena el vínculo del británico con distintos exponentes de la música argentina.
Alrededor de las 21.30, Gorillaz, la banda liderada por Damon Albarn, subió al escenario Heineken con un repertorio centrado inicialmente en su último disco, The Mountain. Durante el show sonaron temas como “The Mountain” y “The Happy Dictator”, además de algunos de los hits más reconocidos de su trayectoria. El cierre llegó minutos antes de las 23, con “Feel Good Inc” y “Clint Eastwood”. La presentación contó con invitados especiales: Kara Jackson, Luisa Almaguer, De La Soul, Bootie Brown y los artistas argentinos Bizarrap y Trueno, quienes también formaron parte del último álbum del grupo.
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