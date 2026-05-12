Lali Espósito volvió a mostrarse a favor de Marcha Federal Universitaria: "Hoy hay que defender..."

La cantante, quien ha mantenido una postura marcadamente crítica frente a la gestión libertaria, amplificó un reclamo directo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) hacia el Ejecutivo. El posteo compartido por la artista enfatiza la urgencia de respetar la normativa vigente: “Para que el Gobierno Nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada y ratificada por el Congreso de la Nación, que garantiza el funcionamiento de las universidades y la recomposición de los salarios docentes y no docentes”.