Lali Espósito volvió a mostrarse a favor de Marcha Federal Universitaria: "Hoy hay que defender..."
Como participante activa de la vida política del país, la artista se proclamó nuevamente en contra del gobierno de Javier Milei y su feroz ajuste.
Lali Espósito se sumó al respaldo masivo de la cuarta Marcha Federal Universitaria que se lleva a cabo desde que comenzó el gobierno de Javier Milei. A través de sus plataformas, la artista expresó su apoyo explícito a la comunidad educativa en su reclamo por un presupuesto justo para las universidades públicas, la ciencia y la investigación.
La cantante, quien ha mantenido una postura marcadamente crítica frente a la gestión libertaria, amplificó un reclamo directo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) hacia el Ejecutivo. El posteo compartido por la artista enfatiza la urgencia de respetar la normativa vigente: “Para que el Gobierno Nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada y ratificada por el Congreso de la Nación, que garantiza el funcionamiento de las universidades y la recomposición de los salarios docentes y no docentes”.
Fue allí donde también escribió: "Hay millones de historias y motivos por los que hoy hay que defender la Universidad Pública y lo que representa, sobre todo hoy, la marcha", deslizó en una historia de Instagram.
Nueva manifestación a favor de la educación pública, gratuita y de calidad
La Marcha Federal Universitaria de este 12 de mayo marca el cuarto gran despliegue de fuerza del sector educativo desde el inicio de la gestión de Javier Milei. En esta ocasión, el reclamo se concentra en tres ejes fundamentales:
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Presupuesto: Mayor financiamiento para garantizar la operatividad de las instituciones.
Salarios: Una actualización urgente para el personal docente y no docente.
Marco Legal: El estricto cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
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