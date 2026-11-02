Una fortuna: cuánto salen los zapatos que Lali Espósito lució en su boda con Pedro Rosemblat
Con un estilo romántico que el novio supo acompañar perfectamente, Lali Espósito caminó hacia el altar con unos exquisitos Aquazzura. Mirá.
El pasado sábado 31 de octubre, Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron el "sí, quiero" ante sus amigos, familiares y colegas, en lo que intentó ser un casamiento ameno y alejado de las grandilocuencias que, generalmente, envuelven a las máximas estrellas de la música, el streaming o la televisión.
En medio de una ceremonia llena de amor, la pareja se juró amor eterno en una casona de San Telmo y sus looks fueron el comentario del fin de semana. No obstante, los zapatos de la cantante merecieron un párrafo aparte: Lali lució unos Aquazzura soñados para caminar hacia el altar.
Lo cierto es que, una vez pasada la emotividad de la boda, trascendió cuánto valen los zapatos de la artista: ni más ni menos que 1.913 dólares. Una verdadera fortuna, considerando que se trata de un par de zapatos. A dólar oficial, el calzado se ubica en unos $2.993.845.- en su versión pesificada.
Lali Espósito y Pedro Rosemblat compartieron las primeras fotos de su casamiento: "Aguante el amor"
Lali Espósito y Pedro Rosemblat atraviesan un momento de felicidad y decidieron compartirlo con sus seguidores. Luego de su casamiento, la artista publicó las primeras fotografías de la celebración en sus redes sociales, donde se los puede ver juntos, sonrientes y muy cómplices.
“¡Fuimos inmensamente felices! Gracias a quienes celebraron con nosotros. Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia", escribió la cantante en Instagram. Para cerrar su publicación, eligió una frase contundente: “Aguante el amor”.
En las imágenes, la pareja posa muy enamorada y deja ver parte de la intimidad de un día especial. La publicación no tardó en llenarse de mensajes de cariño y felicitaciones por parte de sus seguidores, que celebraron este nuevo capítulo en la vida de ambos.
“Muchas felicidades”, “Qué emoción”, “Vivan los novios”, “Aguante el amor” y “Aguante ustedes” fueron algunos de los comentarios que se repitieron entre las respuestas. Así, Lali y Pedro compartieron con su comunidad un pequeño vistazo de la celebración y agradecieron el cariño recibido.
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