Una fortuna: cuánto salen los zapatos que Lali Espósito lució en su boda con Pedro Rosemblat.

En las imágenes, la pareja posa muy enamorada y deja ver parte de la intimidad de un día especial. La publicación no tardó en llenarse de mensajes de cariño y felicitaciones por parte de sus seguidores, que celebraron este nuevo capítulo en la vida de ambos.

“Muchas felicidades”, “Qué emoción”, “Vivan los novios”, “Aguante el amor” y “Aguante ustedes” fueron algunos de los comentarios que se repitieron entre las respuestas. Así, Lali y Pedro compartieron con su comunidad un pequeño vistazo de la celebración y agradecieron el cariño recibido.